Darum gehts
- Billie Eilish kritisiert Milliardäre für mangelnde Spendenbereitschaft in Krisenzeiten
- Sängerin teilt Inhalte über hypothetische Auswirkungen von Spenden reicher Personen
- Eilish spendet über 11 Millionen Dollar aus ihrer aktuellen Tournee
Billie Eilish (23) hat genug von Milliardären, die ihr Vermögen in Krisenzeiten horten. Bei den jüngsten «WSJ Innovator Awards» nutzte die Sängerin ihre Dankesrede, um grundsätzlich zu fragen, warum Menschen mit gigantischen Vermögen nicht mehr davon abgeben – gerade jetzt, wo die Welt gleichzeitig mit humanitären und ökologischen Notlagen kämpft.
Seit diesem Abend ist einiges passiert: Elon Musk (54) rückte dank eines umstrittenen Tesla-Vergütungspakets in Rekordtempo näher an die Marke, die ihn zum ersten Billionär machen könnte. Für Eilish offenbar Anlass genug, noch einmal nachzulegen.
Der Billionär
Auf Instagram teilte sie Inhalte der Aktivistengruppe «My Voice, My Choice», die aufzeigt, wie Personen mit Vermögen in Musks Grössenordnung theoretisch globale Probleme entschärfen könnten – von Hungerbekämpfung über sauberes Trinkwasser bis zum Schutz bedrohter Arten oder dem Wiederaufbau zerstörter Regionen. Die Rechnungen sind natürlich hypothetisch, aber sie machen einen Punkt: Wer so viel Geld hat, könnte wirklich etwas verändern.
Eilish begleitete die Grafiken mit einer eigenen, sehr deutlichen Botschaft an Musk – und machte klar, wie frustriert sie von seiner Haltung ist: «Verdammte, erbärmliche, feige Bitch!» Offiziell Billionär ist der Amerikaner zwar noch nicht.
Sie hat 11 Millionen gespendet
Im Kontrast dazu kündigte Eilish bereits bei den Innovator Awards an, mehr als elf Millionen Dollar aus ihrer aktuellen Tournee an verschiedene Organisationen zu spenden.
