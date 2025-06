Die Gen Z spricht in den sozialen Medien über nichts anderes: Billie Eilish und Nat Wolff wurden knutschend in Venedig gesichtet. Nat wer? Das ist der Mann, der mit dem Superstar turtelt.

Billie Eilish wurde knutschend in Venedig abgelichtet

Billie Eilish wurde knutschend in Venedig abgelichtet

1/10 Ist Superstar Billie Eilish verknallt? Foto: Instagram / @billieeilish

Darum gehts Billie Eilish in Venedig beim Knutschen mit Schauspieler gesichtet

Ihre Begleitung ist ein bekannter Schauspieler

Die beiden teilen ihr Interesse für Musik miteinander Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Billie Eilish (23) hat sich 2023 ganz beiläufig in einem Interview mit der «Vanity Fair» als bisexuell geoutet. Genau dafür wird sie von der Generation Z angehimmelt: für ihre Authentizität – und natürlich für ihre grossartige Stimme. Doch der Wirbel, der um ihr Coming-Out entstand, hat der Sängerin nicht gepasst. Ganz im Gegenteil: «Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder mein Liebesleben – nie wieder», lautete 2024 die Schlagzeile in einem «Vogue»-Interview.

Jetzt wird Billie Eilishs Liebesleben erneut in den sozialen Medien heiss diskutiert. Dem Promi-Blog «Deuxmoi» liegen nämlich Bilder vor, die den Superstar beim Knutschen auf einem Balkon in der italienischen Lagunenstadt Venedig zeigen. Die Sängerin und ihr Begleiter trinken genüsslich Champagner, kuscheln innig und halten die Szenerie mit einer Digitalkamera fest.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer ist der Mann an Billie Eilishs Seite?

Ihr Begleiter ist kein Unbekannter: Nat Wolff (30) hat sich als Schauspieler längst einen Namen gemacht. Seine Karriere begann als Teenager, als er mit seinem Bruder Alex (27) in der Nickelodeon-Serie «The Naked Brothers Band» (2007) erstmals im TV auftrat. Die Ader fürs Musikalische war schon damals nicht gespielt – und aufgehört damit haben sie auch nie. Als «Nat & Alex Wolff» veröffentlichen sie regelmässig neue Musik. Auch standen sie als Vorband für Billie Eilishs laufende «Hit Me Hard and Soft»-Tour auf der Bühne.

In der Schauspielwelt feierte Nat Wolff übrigens Erfolge in Kinofilmen wie «Das Schicksal ist ein mieser Verräter» (2014) und in «Margos Spuren» (2015). Zudem war Nat Wolff vor einem Jahr im Musikvideo zu Eilishs viralem Hit «Chihiro» (2024) zu sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Tourettesyndrom verbindet sie

Es kommt also nicht von ungefähr, dass Wolff und Eilish eine Romanze angedichtet wird. Auch sollen sie bei ihrem ersten Aufeinandertreffen bei einer Oscar-Afterparty ihre Erfahrungen mit dem Tourettesyndrom ausgetauscht haben . Im März kamen dann erste Spekulationen über eine Beziehung auf, als sie gemeinsam die iHeart Music Video Awards verliessen. Später wurden sie auch zusammen in New York gesichtet.

Ob die beiden jemals eine romantische Beziehung miteinander offiziell machen, ist angesichts des Wunsches von Eilish nach Diskretion um ihr Liebesleben allerdings fraglich.