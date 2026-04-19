So haben Blasen und Co. keine Chance in offenen Schuhen

Der Wechsel vom Winter zum Frühling ist mehr als ein modischer Moment – er ist ein kleines Ritual. Und wie jedes gute Ritual verdient er Aufmerksamkeit. Deine Füsse werden es dir danken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Offene Schuhe erhöhen Reibung, Blasenrisiko nach Wintermonaten steigt

Sanftes Peeling und Fusscreme reduzieren Hautempfindlichkeit

Blasenpflaster und Anti-Reibungs-Sticks helfen präventiv gegen Druckstellen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Knecht

Habt ihr euch an euren Stiefeln und Sneakers sattgesehen? Dann geht es euch wie uns. Kein Wunder, dass wir es kaum erwarten können, endlich in offene Schuhe zu schlüpfen, sobald es die Temperaturen wieder zulassen. Wäre da nur nicht die Erinnerung an vergangene Jahre, in denen dieser Saisonwechsel schmerzvolle Blasen an unseren Füssen hinterlassen hat. Denn was nach einer simplen Stilfrage klingt, ist in Wahrheit eine Herausforderung für unsere Füsse – denn nach Monaten in dicken, festen Materialien sind sie empfindlicher, als wir denken. Mit diesen Tricks und etwas Geduld gehören Blasen und Co. der Vergangenheit an.

Der Winter hat Spuren hinterlassen Enge Boots, dicke Socken und wenig Luftzirkulation sorgen dafür, dass die Haut an den Füssen weicher und oft auch trockener wird. Gleichzeitig sind wir weniger daran gewöhnt, dass Reibung direkt auf der Haut entsteht. Denn offene Schuhe, wie Sandalen, Mules oder Loafers ohne Socken – bedeuten genau das: mehr Kontakt, mehr Reibung, mehr Risiko für Blasen.

Unser Körper braucht Zeit

Sanfte Vorbereitung ist alles Der wichtigste Schritt passiert nicht im Schuhgeschäft, sondern im Badezimmer. Ein sanftes Peeling entfernt abgestorbene Hautschüppchen, während eine reichhaltige Fusscreme die Haut geschmeidig hält. Wichtig: regelmässig pflegen, aber in Massen. Denn zu weiche Haut ist anfälliger für Blasen.

Ein langsamer Wechsel Ja, es ist verlockend, direkt am ersten warmen Sonnentag barfuss offene Sandalen zu tragen, aber unser Körper braucht Zeit. Sprich: Halboffene Schuhe aus weichem Leder sind für den Anfang die bessere Wahl. Damit sich unsere Füsse an Druckstellen und neue Bewegungsabläufe gewöhnen, sollten wir sie zu Beginn nur für kurze Strecken anziehen. Entscheidend sind die richtigen Materialien: Sie sollten weich und hochwertig sein. Weiches Leder zum Beispiel passt sich dem Fuss an und reduziert Reibung, während harte synthetische Stoffe oft genau das Gegenteil bewirken. Auch die Verarbeitung zählt: Nähte oder harte Kanten sind potenzielle Problemzonen.

Auf die Warnsignale hören

Unsichtbare Helfer nutzen Blasenpflaster sind längst nicht mehr nur Notfalllösungen, sondern präventiv unabdingbar. An bekannten Problemstellen wie Fersen, Ballen, Zehen – können sie die Übergangsphase erheblich erleichtern. Auch Anti-Reibungs-Sticks sind in Modekreisen ein Geheimtipp.

Auf den eigenen Körper hören Ein leichtes Reiben gehört dazu, ein stechender Schmerz ist jedoch ein Warnsignal. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen einlaufen und überfordern. Wer früh auf Signale wie Druck, Hitze oder beginnende Rötungen reagiert – etwa durch kurzes Ausziehen der Schuhe, ein Pflaster oder eine kleine Pause –, verhindert, dass aus einer Irritation eine schmerzhafte Blase wird. Wenn ihr diese Tipps befolgt, steht einem unbeschwerten und schmerzfreien Sommer nichts im Weg.