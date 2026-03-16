Der Frühling kommt, und die meisten von uns spüren ihn auch schon. Doch woran liegt das überhaupt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühlingsbeginn steigert durch mehr Licht und Wärme unser Wohlbefinden

Hormon Melatonin sinkt, Serotonin steigt, beeinflusst Energie und Laune positiv

Tageslicht steigert Wachheit und Glück, Fensterplatz im Büro empfohlen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Wir wachen morgens auf und es ist hell, die Vögel zwitschern und beim Warten aufs Tram frieren wir uns endlich nicht mehr den Allerwertesten ab. Hach, wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet? Im Frühling tauen wir auf. Aber ist unsere Laune wirklich so leicht zu beeinflussen? Reichen ein paar Grad mehr und ein bisschen Licht wirklich aus, um uns besser zu fühlen?

Klingt banal, ist aber tatsächlich so. Unser vom Winter geschundener Körper erfährt durch den Frühling eine Art Regenerationsphase. Das liegt vor allem an unseren Hormonen. Dabei spielt Melatonin die grösste Rolle. Die Ausschüttung wird von unserem Gehirn gesteuert und beeinflusst unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Im Winter, wenn die Nächte länger sind – sprich es einfach länger dunkel ist als im Frühling – produziert das Gehirn auch mehr von dem Schlafhormon. Das Problem dabei ist, dass wir dadurch auch tagsüber müder sind. Sobald die Nächte kürzer werden, schüttet das Hirn auch wieder weniger Melatonin aus. Nur logisch also, dass wir uns jetzt viel wacher fühlen.

Gute Vibes (und viele Hormone)

Das ist aber noch nicht alles. Durch das Sonnenlicht wird zusätzlich mehr Serotonin ausgeschüttet. Ebenfalls ein Hormon, das unsere Laune beeinflusst. Der Glücklichmacher, der übrigens auch in den bösen, künstlichen Stimmungsaufhellern enthalten ist, hebt an sonnigen Tagen das Gemüt.

Bei euch sind die Frühlingsgefühle noch nicht so ganz in Gang gekommen oder ihr möchtet sie schlichtweg verstärken? Ein morgendlicher Spaziergang oder eine Runde Joggen durch den Park wirken Wunder. Generell gilt: Je mehr Licht wir am Tag abgekommen, desto wacher (und glücklicher) sind wir. Der Kampf um den Fensterplatz im Büro lohnt sich also.