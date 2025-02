Was ist Testosteron?

Testosteron ist das wichtigste Geschlechtshormon des Mannes. Es entsteht in den sogenannten Leydig-Zellen des Hodens. Die Hoden werden von der Hirnanhangsdrüse und dem Hypothalamus im Zwischenhirn gesteuert. Die Hirnanhangsdrüse gibt das follikelstimulierende Hormon (FSH) und das interstitielle zellstimulierende Hormon (ICSH) ins Blut ab. Letzteres ist vor allem für die Testosteronproduktion zuständig, während Ersteres die Bildung der Spermien steuert – mithilfe von Testosteron. Bei erwachsenen Männern liegt die Gesamt-Testosteronkonzentration im Blutserum bei 2,41 bis 8,27 µg/l. Am Abend fällt der Testosteronwert um etwa 20 Prozent ab. In geringen Mengen kommt Testosteron auch bei der Frau vor.