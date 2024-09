Kurz zusammengefasst Kate Winslet verbessert Libido durch Testosteron-Therapie

Winslet ermutigt Frauen, sich auf Testosteronmangel testen zu lassen

Die 48-jährige Schauspielerin fühlt sich grossartig und sexy Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Nach zwölf Jahren Ehe mit dem Musiker Edward Abel Smith (46) geht es im Bett bei ihr wieder richtig rund. In einem Podcast enthüllte Schauspielerin Kate Winslet (48) jetzt, dass sie etwas gegen ihren abnehmenden Sex-Drive getan habe. Dass ihre Libido heute stärker denn je sei, verdanke sie einer ärztlichen Behandlung. Im «How to Fail»-Podcast verriet sie: «Ich habe mich einer Testosteronersatztherapie unterzogen!»

Die britische Schauspielerin erklärte dann, was genau hinter dem Comeback ihrer Libido und der Behandlung steckt: «Viele Leute wissen nicht, dass auch Frauen Testosteron in ihren Körpern haben. Wenn dieses aufgebraucht ist, dann ist es für immer weg. Doch es ist möglich, es ersetzen zu lassen. Du wirst dich dann wieder sexy fühlen – ich weiss, wovon ich rede.»

Kate Winslet fühlt sich grossartig

Die dreifache Mutter rät anderen Frauen, die wie sie einst unter einem stark verminderten Sex-Drive leiden, sich beim Hausarzt testen zu lassen: «Das könnte für Probleme mit der Schilddrüse sprechen, doch oft ist es ein stark verringerter Testosteronspiegel. Lasst euch auf beides testen!»

Im «How to Fail»-Podcast hat Schauspielerin Kate Winslet enthüllt, wie sie ihre Libido zurückgewonnen hat. Foto: AFP 1/5

Winslet ermutigt Frauen zudem, sich nicht schlecht zu fühlen, «nur weil sich unsere Körper komisch benehmen, wenn wir älter werden». Die 48-Jährige ist fest davon überzeugt, dass Frauen mit zunehmenden Alter immer besser und auch attraktiver werden: «Wir werden begehrenswerter und sexier, weil wir uns besser kennen und mehr Macht haben, als in jungen Jahren.» Die Oscar-Gewinnerin findet es wichtig, andere Frauen zu einer positiven Einstellung zu inspirieren: «Deshalb sage ich meinen Freundinnen jedes Mal, wenn ich sie sehe: ‹Du siehst umwerfend aus, einfach nur fantastisch!›»

Die Frage einer Podcast-Hörerin, was Winslet empfindet, wenn sie in den Spiegel schaut, beantwortete diese mit: «Ich fühle mich verdammt grossartig. Man muss sein eigenes Aussehen mögen, das ist der Schlüssel. Frauen ab 40 wurde so lange eingetrichtert, dass wir auf das Ende zugehen. Dass du in die Wechseljahre kommst, keinen Sex mehr hast und dass dein Busen und deine Haut nach unten hängen werden. Ich sage nur: ‹Na und?› Das ist reine Konditionierung!»