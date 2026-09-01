Du erzählst einer kaum bekannten Person plötzlich von deiner Trennung, deinen Ängsten oder einem Streit – und schämst dich kurz danach dafür? Warum wir manchmal zu viel von uns preisgeben und wie du Oversharing vermeiden kannst.

Oversharing: Warum wir zu viel erzählen und es später bereuen

Oversharing: Warum wir zu viel erzählen und es später bereuen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

«Warum habe ich das eigentlich erzählt?» Kaum ist das Gespräch vorbei, beginnt das Gedankenkarussell. War das zu persönlich? Was denkt die andere Person jetzt über mich? Habe ich mich gerade völlig entblösst?

Psychologen sprechen von Oversharing, wenn Menschen mehr persönliche Informationen preisgeben, als für die Situation oder die Beziehung angemessen ist. Das kann im Gespräch mit einer neuen Kollegin passieren, beim ersten Date, mit Bekannten oder auch in sozialen Netzwerken.

Dabei ist es grundsätzlich nichts Schlechtes, über Gefühle und persönliche Erlebnisse zu sprechen. Im Gegenteil: Selbstoffenbarung kann Vertrauen schaffen und Beziehungen vertiefen. Studien zeigen, dass persönliche Informationen durchaus dazu beitragen können, dass Menschen sich näherkommen. Entscheidend ist aber, ob die Intensität der Offenheit zur Beziehung passt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Warum erzählen wir manchmal zu viel?

Hinter Oversharing steckt häufig ein menschliches Bedürfnis: Wir wollen Verbindung herstellen. Wer sich einsam fühlt oder das Gefühl hat, nicht richtig gesehen oder verstanden zu werden, kann besonders stark den Wunsch haben, sich jemandem anzuvertrauen. Auch belastende Gedanken können dazu führen, dass wir einfach reden wollen, um inneren Druck loszuwerden.

Das Erzählen selbst kann kurzfristig erleichtern. Wir sprechen etwas aus, bekommen Aufmerksamkeit und hoffen auf Verständnis. Genau deshalb kann Oversharing eine Art emotionale Selbstregulation sein.

Auch die Forschung zur Selbstoffenbarung zeigt: Persönliche Informationen können soziale Nähe und Verbundenheit fördern. Gleichzeitig hängt der positive Effekt stark davon ab, wie passend die Offenheit in der jeweiligen Situation wahrgenommen wird.

Das Problem: Vertrauen lässt sich nicht erzwingen

Besonders häufig passiert Oversharing mit Menschen, die wir noch gar nicht gut kennen: Das kann zum Beispiel die neue Arbeitskollegin sein, die nette Bekanntschaft auf einer Party oder jemand, den man gerade erst datet. Man möchte schnell eine besondere Verbindung herstellen – und überspringt dabei unbewusst einige Zwischenstufen.

Psychologen empfehlen deshalb, vor dem Erzählen kurz innezuhalten und sich zu fragen: Vertraue ich dieser Person bereits oder versuche ich gerade, durch meine Offenheit Vertrauen herzustellen?

Denn Vertrauen entsteht normalerweise Schritt für Schritt. Auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen unterschiedlich schnell persönliche Informationen preisgeben. Wenn eine Person sehr viel erzählt, während die andere deutlich zurückhaltender bleibt, kann dieses Ungleichgewicht später sogar Bedauern auslösen.

Warum schämen wir uns danach für Oversharing?

Der unangenehme Moment kommt oft erst nach dem Gespräch. Vielleicht reagiert das Gegenüber anders als erhofft: Es fragt nicht nach, schaut irritiert oder wechselt das Thema. Schon entsteht das Gefühl: Ich war zu viel. Dann beginnt das sogenannte Overthinking: Wir gehen das Gespräch im Kopf noch einmal durch, analysieren jeden Satz und überlegen, welchen Eindruck wir hinterlassen haben.

Forschung zur Selbstoffenbarung zeigt tatsächlich, dass Menschen ihre Offenheit später bereuen können, wenn sie die möglichen Konsequenzen beim Erzählen nicht ausreichend bedacht haben. In einer Untersuchung berichteten etwa 21 Prozent der Befragten, einen Facebook-Post später schon mal bereut zu haben.

Oversharing ist nicht automatisch peinlich

Trotzdem gilt: Nicht jede persönliche Aussage ist automatisch ein Fehler: Manchmal überschätzen wir im Nachhinein, wie schlimm unser Gegenüber die Situation empfunden hat. Was sich für uns wie eine komplette emotionale Entblössung anfühlt, kann für die andere Person längst wieder vergessen sein.

Ausserdem kann Offenheit Beziehungen tatsächlich stärken. Eine Studie mit deutschen Nutzerinnen und Nutzern von Messenger-Diensten zeigte beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung und sozialer Unterstützung unter Freunden.

Die entscheidende Frage lautet deshalb weniger: «Habe ich zu viel erzählt?», sondern: «War es für diese Person, diesen Zeitpunkt und diese Beziehung passend?»

Diese Fragen helfen gegen Oversharing

Wer sich künftig besser bremsen möchte, muss nicht plötzlich verschlossen werden. Ein kurzer innerer Check kann reichen:

Warum möchte ich das gerade erzählen?

Will ich Nähe herstellen, Rat bekommen oder einfach Druck loswerden? Wie gut kenne ich die Person wirklich?

Haben wir bereits Vertrauen aufgebaut? Würde ich mich morgen noch wohl damit fühlen?

Diese Frage hilft besonders bei sehr persönlichen Themen. Erzählt die andere Person ähnlich viel?

Gegenseitigkeit kann ein wichtiger Hinweis darauf sein, ob die Gesprächsebene passt. Muss ich es überhaupt jetzt erzählen?

Manchmal hilft es, ein paar Sekunden zu warten.

Was tun, wenn man schon zu viel erzählt hat?

Zuerst: Nicht in Panik geraten. Ein Oversharing-Moment bedeutet nicht automatisch, dass eine Beziehung beschädigt ist. Wer sich wirklich unwohl fühlt, kann die Situation sogar kurz ansprechen: «Ich glaube, ich habe gerade ziemlich viel erzählt.» Oft nimmt allein diese Offenheit bereits die Spannung heraus.

Wenn es eigentlich nur darum ging, belastende Gedanken loszuwerden, kann auch ein anderer Weg helfen: Tagebuch schreiben, spazieren gehen, Gedanken aufschreiben oder mit einer vertrauten Person sprechen.

Und vor allem: Nicht jede peinliche Gesprächssituation muss im Kopf noch zehnmal nachgespielt werden. Denn persönliche Offenheit ist kein Fehler. Die Kunst besteht darin, das richtige Mass für den richtigen Menschen zu finden.