Zehn Minuten werden plötzlich zwanzig – und viele fragen sich, warum sie so lange unter der Dusche stehen. Laut Psychologen steckt dahinter oft mehr als reine Körperpflege.

Darum bleiben manche Menschen so lange unter der Dusche

Darum bleiben manche Menschen so lange unter der Dusche

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Langes Duschen hilft, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen

Psychologen: Warmes Wasser entspannt Muskulatur, Geräusche fördern mentale Ruhe

Nach stressigen Tagen: 5 typische Gründe für längere Duschen laut Experten

Blick Lifestyle

Für manche ist Duschen eine schnelle Routine. Andere könnten gefühlt eine halbe Ewigkeit unter dem warmen Wasser verbringen. Was auf den ersten Blick wie eine Zeitverschwendung wirkt, hat laut Psychologen häufig einen ganz anderen Hintergrund.

Denn das Badezimmer ist oft einer der wenigen Orte, an dem wir wirklich ungestört sind. Keine Nachrichten, keine Gespräche, keine Termine – nur das Rauschen des Wassers.

Eine kleine Auszeit für den Kopf

Nach einem stressigen Arbeitstag oder einem vollen Familienalltag sehnen sich viele Menschen nach einem Moment der Ruhe. Genau das kann eine längere Dusche bieten.

Warmes Wasser entspannt die Muskulatur, lockert verspannte Schultern und vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit. Gleichzeitig überdeckt das gleichmässige Geräusch des Wassers viele Umgebungsgeräusche, wodurch das Gehirn leichter abschalten kann.

Warum die besten Ideen oft unter der Dusche kommen

Viele nutzen die Zeit unter der Dusche unbewusst, um Erlebnisse zu verarbeiten oder Gedanken zu sortieren. Manche finden dort sogar Lösungen für Probleme oder entwickeln neue Ideen.

Psychologen erklären das damit, dass das Gehirn in ruhigen Momenten weniger abgelenkt ist und Informationen besser verarbeiten kann.

Besonders häufig nach stressigen Tagen

Längeres Duschen tritt laut Psychologen besonders häufig in bestimmten Situationen auf:

nach einem anstrengenden Arbeitstag

nach Streit oder belastenden Gesprächen

wenn ständig dieselben Gedanken kreisen

vor dem Schlafengehen zum Abschalten

wenn tagsüber kaum Zeit für sich selbst blieb

Flucht oder gesunde Gewohnheit?

Nicht jede lange Dusche ist ein Zeichen dafür, dass jemand Problemen aus dem Weg geht. Im Gegenteil: Für viele ist sie eine gesunde Möglichkeit, den Übergang vom hektischen Alltag in die Erholung zu schaffen.

Problematisch kann es allerdings werden, wenn Rückzug zum einzigen Mittel wird, um belastende Gefühle oder Konflikte zu vermeiden.

So wird die Dusche zur echten Erholung

Wer die Zeit bewusst nutzt, kann noch stärker davon profitieren. Experten empfehlen, während des Duschens ruhig und tief zu atmen, die Schultern bewusst zu entspannen und für einige Minuten ganz im Moment zu sein.

Eine lange Dusche löst zwar keine Probleme. Sie kann aber helfen, Stress abzubauen, den Kopf freizubekommen und mit etwas mehr Gelassenheit in den restlichen Tag oder den Feierabend zu starten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.