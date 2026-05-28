Sie antwortet seit Tagen nicht auf deine Nachricht. Der Kollege nervt im Meeting. Freunde laden dich ohne Erklärung nicht ein. Früher hätte man sich stundenlang darüber den Kopf zerbrochen. Heute heisst es auf Social Media einfach: «Let them.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die «Let Them Theory» von Mel Robbins wird globaler Selbsthilfe-Trend

Psychologen loben klare Botschaft, warnen aber vor falscher Gleichgültigkeit

Besonders beliebt: Über 1 Million TikTok-Clips verbreiten die einfache Formel

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die sogenannte «Let Them Theory» ist aktuell einer der grössten Selbsthilfe-Trends weltweit. Die Botschaft: Andere Menschen machen sowieso, was sie wollen – also hör auf, deine Energie damit zu verschwenden, sie kontrollieren zu wollen.

Wer steckt hinter der Theorie?

Mel Robbins gehört zu den erfolgreichsten Self-Help-Persönlichkeiten weltweit. Ihr Podcast The Mel Robbins Podcast zählt laut mehreren Rankings zu den meistgehörten Podcasts der USA. Auf Social Media folgen ihr laut eigener Website rund 40 Millionen Menschen. Ihr aktueller Mega-Erfolg ist das Buch «The Let Them Theory». Das Buch wurde zum internationalen Bestseller und entwickelte sich vor allem über Tiktok und Instagram zu einem viralen Trend.

Was steckt hinter der Theorie?

Die Idee ist einfach: Wenn dich jemand kritisiert, ignoriert oder enttäuscht, sollst du nicht versuchen, die Person zu ändern. Stattdessen akzeptierst du ihr Verhalten – und entscheidest selbst, wie du damit umgehen willst.

Robbins formuliert das in zwei Schritten

1. «Let them» («Lass sie»): Lass andere tun, was sie tun wollen.

2. «Let me» («Lass mich»): Entscheide selbst, was dir guttut.

Psychologen sagen: Genau diese Einfachheit macht die Theorie so erfolgreich. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen emotional erschöpft sind, wirken klare Botschaften attraktiv.

Warum die Idee so gut ankommt

Die Theorie trifft einen Nerv. Viele Menschen fühlen sich heute permanent bewertet – online, im Job oder im Privatleben. Die «Let Them Theory» verspricht eine Art emotionalen Befreiungsschlag: weniger Grübeln, weniger People-Pleasing, weniger Drama.

Typische «Let Them»-Situationen aus dem Alltag

Die Theorie lebt vor allem von einfachen Alltagssituationen. Genau deshalb funktioniert sie so gut auf Social Media. Hier ein paar Beispiele, wie Fans der Methode denken:

Deine Freunde organisieren etwas ohne dich?

«Let them.»

«Let them.» Jemand antwortet tagelang nicht auf deine Nachricht?

«Let them.»

«Let them.» Kollegen lästern hinter deinem Rücken?

«Let them.»

«Let them.» Dein Date meldet sich plötzlich kaum noch?

«Let them.»

«Let them.» Familienmitglieder kritisieren ständig deine Entscheidungen?

«Let them.»

«Let them.» Menschen verstehen deine Grenzen nicht?

«Let them.»

Die Idee dahinter: Statt sich aufzuregen, zu analysieren oder anderen hinterherzulaufen, akzeptierst du deren Verhalten – und entscheidest danach selbst, wie du reagieren willst.

Das Prinzip erinnert stark an bekannte psychologische Konzepte wie Akzeptanz, Stoizismus oder «radical acceptance» aus der Verhaltenstherapie. Neu ist die Idee also nicht – aber neu verpackt.

Das «Let me» gehört genauso dazu

Viele vergessen laut Mel Robbins den zweiten Teil der Theorie: «Let me.»

Also:

Sie respektieren meine Zeit nicht? «Let me».

«Lass mich weniger Energie investieren.»



«Lass mich weniger Energie investieren.» Er schreibt nie zuerst? «Let me».

«Lass mich aufhören, ständig hinterherzurennen.»

«Lass mich aufhören, ständig hinterherzurennen.» Sie urteilen über mich? «Let me».

«Lass mich trotzdem mein Leben leben.»

Der Fokus verschiebt sich damit weg von der Kontrolle anderer – hin zur eigenen Handlung.

Psychologen sehen Chancen – aber auch Risiken

Experten sehen durchaus positive Seiten. Wer ständig versucht, andere glücklich zu machen oder Konflikte zu kontrollieren, kann unter Stress, Angst oder emotionaler Erschöpfung leiden. Die Theorie könne helfen, Grenzen zu setzen und weniger abhängig von der Meinung anderer zu werden.

Es gibt auch Kritik

Psychologen warnen davor, «Let them» mit Gleichgültigkeit zu verwechseln. Beziehungen funktionieren nicht, wenn man schwierige Gespräche einfach vermeidet. Gerade in Partnerschaften oder Freundschaften brauche es Kommunikation – nicht nur Distanz.

Auch auf Reddit diskutieren viele Nutzer kritisch über den Trend. Einige schreiben, die Theorie helfe ihnen enorm bei Co-Abhängigkeit oder Selbstzweifeln. Andere empfinden sie als zu simpel oder sogar verletzend – besonders Menschen mit Traumata oder Angststörungen.

Wann die Theorie hilfreich sein kann

Psychologen empfehlen die Idee vor allem dort, wo Menschen versuchen, Dinge zu kontrollieren, die ausserhalb ihrer Macht liegen:

Was andere über einen denken.

Ob jemand zurückschreibt.

Wie sich Kollegen oder Familienmitglieder verhalten.

Nicht hilfreich sei die Theorie dagegen bei toxischem Verhalten, emotionalem oder körperlichem Missbrauch oder ernsthaften Konflikten. Dort brauche es klare Grenzen – und manchmal professionelle Hilfe.

Einfach nur loslassen

Die «Let Them Theory» ist wahrscheinlich weder revolutionäre Psychologie noch kompletter Unsinn. Sie liefert vor allem eine einfache Formel für etwas, das vielen Menschen schwerfällt: loslassen.

Oder anders gesagt: Nicht alles muss kontrolliert, diskutiert oder repariert werden. Manchmal hilft tatsächlich nur ein Gedanke: Lass sie doch.