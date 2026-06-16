Immer erreichbar, ständig beschäftigt, permanent unter Druck: Viele sehnen sich nach mehr Ruhe im Alltag. Genau hier setzt der Slow-Living-Trend an. Inspiriert von japanischen Lebensphilosophien erobert die Kunst der Entschleunigung die ganze Welt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Slow Living» fördert Gelassenheit, weniger Konsum und Fokus auf Alltagsmomente

Konzepte wie «Ikigai» und «Wabi-Sabi» aus Japan inspirieren den Trend

Besonders junge Menschen begeistert, da sie Stress abbauen und entschleunigen wollen

Blick Lifestyle

Produktiver, schneller, effizienter: Lange galt das als Erfolgsrezept. Doch inzwischen wächst die Zahl jener, die bewusst einen Gang zurückschalten wollen. Unter dem Begriff «Slow Living» verbreitet sich weltweit ein Lebensstil, der Gelassenheit statt Dauerstress in den Mittelpunkt stellt. Denn immer mehr Menschen wollen raus aus dem Hamsterrad. Die Idee dahinter: weniger Hektik, weniger Konsum und mehr Aufmerksamkeit für die kleinen Momente des Alltags.

Was wir von Japan lernen können

Eine wichtige Inspiration liefert Japan. Dort spielen Konzepte wie «Ikigai» und «Wabi-Sabi» seit Jahrzehnten eine Rolle.

«Ikigai» beschreibt den persönlichen Grund, morgens aufzustehen. Gemeint sind nicht unbedingt grosse Karriereziele, sondern Dinge, die dem Leben Sinn und Freude geben.

«Wabi-Sabi» wiederum steht für die Schönheit des Unvollkommenen. Statt ständig nach Perfektion zu streben, geht es darum, das Echte, Natürliche und Vergängliche wertzuschätzen.

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Weniger kaufen, weniger vergleichen

Der Trend geht oft Hand in Hand mit Minimalismus. Viele Menschen hinterfragen ihren Konsum und verzichten bewusst auf unnötige Anschaffungen.

Dazu gehören:

Weniger Impulskäufe.

Weniger überfüllte Wohnungen.

Weniger Druck, ständig mithalten zu müssen.

Mehr Fokus auf persönliche Bedürfnisse.

Gerade in einer Zeit, in der Apps unseren Schlaf, unsere Schritte und unsere Produktivität überwachen, wird innere Ruhe für viele zum neuen Luxus.

Kleine Rituale statt grosse Veränderungen

Das Besondere am Slow Living: Niemand muss sein Leben komplett umkrempeln. Oft reichen kleine Gewohnheiten. Ein Kaffee ohne Handy, ein Spaziergang ohne Kopfhörer oder ein paar Minuten auf dem Balkon ohne Ablenkung können helfen, bewusster zu leben und den Kopf freizubekommen.

So gelingt Slow Living im Alltag

Slow Living bedeutet nicht, alles langsamer zu machen oder auf Karriere und Ziele zu verzichten. Vielmehr geht es darum, bewusster mit Zeit und Energie umzugehen. Schon kleine Veränderungen können einen Unterschied machen.

1 Handy-Pausen einlegen

Viele Menschen greifen automatisch zum Smartphone, sobald eine freie Minute entsteht. Wer bewusst handyfreie Zeiten einplant – etwa beim Frühstück oder vor dem Schlafengehen –, schafft Raum für mehr Ruhe.

2 Eine Sache nach der anderen tun

Multitasking gilt oft als effizient, führt aber häufig zu mehr Stress. Beim Slow Living steht das Gegenteil im Vordergrund: sich auf eine Aufgabe konzentrieren und diese bewusst erledigen.

3 Feste Rituale schaffen

Ein Spaziergang nach Feierabend, eine Tasse Tee am Morgen oder zehn Minuten Lesen vor dem Schlafengehen können helfen, den Tag zu entschleunigen und Stress abzubauen.

4 Weniger konsumieren

Nicht jeder Trend, jedes Gadget oder jedes Sonderangebot muss mitgenommen werden. Wer bewusster einkauft, spart oft nicht nur Geld, sondern auch mentale Energie.

5 Freie Zeit nicht verplanen

Viele füllen selbst ihre Freizeit mit Terminen. Slow Living bedeutet auch, bewusst Lücken im Kalender zuzulassen – ohne schlechtes Gewissen.

Diese einfachen Gewohnheiten machen deutlich: Für mehr Gelassenheit braucht es nicht zwingend einen radikalen Lebenswandel. Oft reicht es, den Alltag etwas bewusster zu gestalten und sich regelmässig kleine Momente der Ruhe zu gönnen.

Warum der Trend vor allem Junge anspricht

Besonders bei jüngeren Generationen findet Slow Living grossen Anklang. Viele wollen sich nicht mehr über ständige Leistung definieren und suchen nach Wegen, Stress abzubauen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Die Botschaft des Trends ist einfach: Nicht jede Minute muss produktiv sein. Manchmal reicht es, den Moment zu geniessen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.