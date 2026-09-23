Auf die Frage «Wie geht es dir?» antworten wir oft automatisch mit «Gut». Dabei kann schon eine kleine Veränderung unserer Worte beeinflussen, wie wir über unseren Alltag denken und mit anderen ins Gespräch kommen.

Was deine Antwort auf «Wie geht es dir?» über dich verrät

Was deine Antwort auf «Wie geht es dir?» über dich verrät

Blick Lifestyle

«Wie geht es dir?» gehört zu den häufigsten Fragen im Alltag. Und genauso häufig fällt die Antwort: «Gut.» Oft ist sie gar nicht als ausführliche Auskunft über das eigene Befinden gemeint. Vielmehr handelt es sich um eine höfliche Standardantwort.

«Gut» sagen wir oft, ohne darüber nachzudenken

Trotzdem lohnt es sich, kurz darüber nachzudenken, was wir eigentlich sagen. Denn Sprache ist eng damit verbunden, wie wir Erlebnisse einordnen und mit anderen darüber sprechen.

Wer beispielsweise regelmässig erzählt, wie stressig, anstrengend oder nervig alles ist, richtet den Blick automatisch stärker auf diese Aspekte. Das bedeutet nicht, dass man sich Probleme einfach «wegdenken» kann. Aber die Art, wie wir über unser Leben sprechen, kann beeinflussen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten.

Eine andere Antwort kann den Blickwinkel verändern

Statt reflexartig «Gut» zu sagen, könnte man beispielsweise antworten: «Es wird immer besser.» Oder, wenn es tatsächlich gerade nicht gut läuft: «Heute ist es eher schwierig, aber ich hoffe, dass es wieder besser wird.» Der Unterschied liegt weniger in einem einzelnen Satz als in der Haltung dahinter. Eine optimistischere Formulierung kann helfen, nicht ausschliesslich beim aktuellen Problem stehenzubleiben.

Wichtig ist allerdings: Positives Denken ersetzt keine Lösung für echte Probleme. Wer erschöpft, traurig oder überfordert ist, muss das nicht überspielen. Im Gegenteil: Eine ehrliche Antwort kann ein Gespräch erst ermöglichen.

So erkennst du, wer wirklich zuhört

Interessant wird die Frage «Wie geht es dir?» vor allem dann, wenn jemand tatsächlich wissen möchte, wie es einem geht: Auf ein knappes «Gut» folgt normalerweise nicht viel. Wer hingegen nachfragt, aufmerksam zuhört oder sich später noch an das Gesagte erinnert, zeigt echtes Interesse. Deshalb kann es sich lohnen, selbst einmal genauer hinzuhören. Nicht nur auf die Antwort, sondern auch darauf, was danach passiert.

Nicht jede Begegnung braucht ein «Alles wird besser»

Der Rat, auf «Wie geht es dir?» grundsätzlich mit «Alles wird besser und besser» zu antworten, klingt zwar positiv, ist aber kein psychologischer Geheimtrick. Manchmal passt ein einfaches «Gut, danke». Manchmal ist ein ehrliches «Ehrlich gesagt, gerade nicht so gut» viel wertvoller. Und manchmal möchte man eine oberflächliche Alltagsfrage tatsächlich nur kurz beantworten.

Entscheidend ist deshalb nicht die vermeintlich perfekte Antwort. Viel wichtiger ist, ob unsere Worte zu unserem tatsächlichen Befinden passen und ob wir bewusst statt nur automatisch antworten.

Ein kleiner Satz, der ein Gespräch verändern kann

Wer beim nächsten «Wie geht es dir?» nicht sofort «Gut» sagen möchte, kann einen Moment innehalten und überlegen: Wie geht es mir eigentlich gerade? Vielleicht lautet die Antwort dann «Gut». Vielleicht «Müde, aber zufrieden». Oder «Heute eher schwierig». Alle drei Antworten sind vollkommen in Ordnung. Und manchmal führt gerade eine ehrliche Antwort dazu, dass aus einer höflichen Frage ein richtiges Gespräch wird.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.