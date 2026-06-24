Erfolg hängt nicht nur davon ab, was wir tun. Oft entscheidet vor allem, was wir konsequent lassen. Psychologen beobachten, dass erfolgreiche Menschen einige Verhaltensweisen bewusst meiden – weil sie Zeit rauben, Energie kosten und die mentale Gesundheit belasten:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erfolgreiche Menschen vermeiden schädliche Gewohnheiten und konzentrieren sich auf Wesentliches

Digitaler Abstand, ausgewogene Ernährung und aktives Abschalten fördern Konzentration und Erfolg

Psychologen: Weniger Social Media, mehr Lernen und bewusster Umgang mit Zeit entscheidend

Blick Lifestyle

Viele Menschen suchen nach der perfekten Morgenroutine, dem besten Produktivitätstrick oder dem Geheimnis erfolgreicher Persönlichkeiten. Dabei zeigt die Forschung: Nicht zusätzliche Aufgaben bringen uns weiter, sondern das Weglassen schädlicher Gewohnheiten.

Erfolg beginnt mit Verzicht

Erfolgreiche Menschen gehen meist bewusst mit ihrer Zeit, ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Energie um. Sie konzentrieren sich auf das, was ihnen wirklich nützt – und vermeiden, was sie ausbremst.

1 Sie verlieren sich nicht stundenlang auf Social Media

Ein kurzer Blick aufs Handy wird schnell zu einer halben Stunde. Wer ständig durch soziale Netzwerke scrollt, setzt sich ununterbrochen Vergleichen, Reizen und Ablenkungen aus. Psychologen warnen, dass exzessive Social-Media-Nutzung Stress fördern und das Selbstwertgefühl beeinträchtigen kann. Erfolgreiche Menschen begrenzen deshalb ihre Bildschirmzeit oft bewusst und investieren ihre Aufmerksamkeit lieber in echte Begegnungen, Projekte oder Erholung.

So gelingt der digitale Abstand:

Handyfreie Zeiten festlegen.

Benachrichtigungen ausschalten.

Das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer nehmen.

Social-Media-Apps zeitweise löschen.

2 Sie hören nie auf zu lernen

Menschen, die beruflich oder privat erfolgreich sind, betrachten Lernen nicht als Pflicht, sondern als Gewohnheit. Sie lesen, bilden sich weiter, probieren Neues aus und verlassen regelmässig ihre Komfortzone. Psychologen sprechen dabei vom sogenannten «Growth Mindset» – der Überzeugung, dass Fähigkeiten entwickelt werden können. Wer neugierig bleibt, kommt mit Veränderungen meist besser zurecht und entwickelt langfristig mehr Selbstvertrauen.

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3 Sie achten auf das, was auf ihrem Teller landet

Was wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Figur, sondern auch unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit. Viele erfolgreiche Menschen setzen deshalb auf möglichst ausgewogene Mahlzeiten mit Eiweiss, gesunden Fetten, Gemüse und Ballaststoffen. Stark verarbeitete Lebensmittel und grosse Zuckermengen landen deutlich seltener auf ihrem Speiseplan. Der Grund: Wer seinen Blutzucker ständig Achterbahn fahren lässt, kämpft häufiger mit Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Leistungstiefs.

4 Sie ruhen sich aktiv aus

Erfolgreiche Menschen wissen, dass Produktivität ohne Erholung nicht funktioniert. Doch Erholung bedeutet nicht zwingend stundenlanges Nichtstun. Stattdessen setzen viele auf Spaziergänge, Sport, Yoga, Meditation oder kurze Powernaps. Schon wenige Minuten Bewegung pro Tag können die Konzentration verbessern und helfen, den Kopf freizubekommen. Wer regelmässig abschaltet, arbeitet oft fokussierter und kreativer.

5 Sie vergleichen sich nicht ständig mit anderen

Jemand verdient mehr. Jemand hat den besseren Job. Jemand macht die schöneren Ferienfotos. Der ständige Vergleich mit anderen kann schnell zu Frust führen. Erfolgreiche Menschen richten ihren Blick deshalb weniger auf fremde Erfolge und stärker auf ihre eigenen Fortschritte. Psychologen empfehlen, regelmässig bewusst wahrzunehmen, was bereits gelungen ist. Das stärkt die Motivation und schützt vor unnötigem Druck.

Die wichtigste Gewohnheit erfolgreicher Menschen

Die grösste Gemeinsamkeit erfolgreicher Menschen ist möglicherweise nicht Disziplin oder Talent. Vielmehr entscheiden sie bewusst, womit sie ihre Zeit verbringen – und womit nicht. Wer weniger scrollt, neugierig bleibt, auf seinen Körper achtet, regelmässig abschaltet und sich nicht ständig vergleicht, schafft bessere Voraussetzungen für beruflichen und privaten Erfolg.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.