Feierabend, Wochenende, Ferien: Eigentlich hätten wir Zeit für uns. Trotzdem fühlen sich viele Menschen ständig unter Strom. Das Problem ist oft nicht fehlende Zeit, sondern dass wir selbst die letzten freien Minuten mit Aufgaben, Nachrichten und Ansprüchen füllen.

Warum wir trotz Freizeit oft nicht richtig abschalten können

Warum wir trotz Freizeit oft nicht richtig abschalten können

Blick Lifestyle

Es gibt Tage, an denen eigentlich gar nicht so viel passiert ist und man sich am Abend trotzdem erschöpft fühlt. Die Arbeit ist vorbei, die wichtigsten Aufgaben sind erledigt und theoretisch wäre jetzt Zeit für sich selbst. Doch statt einfach abzuschalten, wird noch eingekauft, aufgeräumt, trainiert, gekocht oder durch Social Media gescrollt. Selbst freie Zeit wird damit schnell zu einer weiteren Aufgabe.

Dahinter steckt ein weit verbreiteter Anspruch: Unser Leben soll möglichst gut funktionieren. Wir wollen beruflich vorankommen, uns um Familie und Freunde kümmern, gesund leben und gleichzeitig genug Zeit für uns selbst haben. Je mehr wir unter einen Hut bringen wollen, desto schwieriger wird es allerdings, tatsächlich zur Ruhe zu kommen.

Auch Freizeit kann stressen

Ein Abend ohne Termine klingt entspannend. Doch wenn dabei das Gefühl entsteht, die Zeit sinnvoll nutzen zu müssen, verschwindet der Erholungseffekt schnell.

Noch Sport machen? Etwas Gesundes kochen? Endlich das Buch lesen? Die Wohnung aufräumen? Eine Serie schauen? Mit Freunden abmachen? Nichts davon ist grundsätzlich problematisch. Schwierig wird es, wenn aus Freizeit eine weitere Liste von Dingen wird, die man eigentlich noch erledigen sollte.

Wir vergessen häufig: Erholung muss nicht produktiv sein. Manchmal bedeutet sie genau das Gegenteil: für eine Weile nichts erreichen zu müssen.

Wir versuchen, alles gleichzeitig richtig zu machen

Der Druck entsteht nicht nur durch die Menge der Aufgaben. Auch unsere eigenen Erwartungen spielen eine Rolle: Wir sehen, wie andere scheinbar erfolgreich arbeiten, Sport treiben, gesund essen, reisen, ihre Wohnung im Griff haben und trotzdem Zeit für Beziehungen finden. Daraus entsteht leicht die Vorstellung, dass auch das eigene Leben genauso aussehen sollte.

Dabei ist ein Alltag, in dem nicht alles gleichzeitig funktioniert, völlig normal. Wer versucht, jedem Lebensbereich gleich viel Aufmerksamkeit zu geben, hat am Ende womöglich keinen Bereich mehr, in dem wirklich Ruhe einkehrt. Es kann deshalb sinnvoller sein, sich zu fragen, was gerade tatsächlich wichtig ist und was warten darf.

Das Handy verlängert den Tag

Früher war Feierabend zumindest räumlich klarer. Heute kann die Arbeit über E-Mails, Messenger und andere digitale Kanäle bis in den Abend hineinreichen. Aber auch nach der Arbeit bleibt das Smartphone eine Quelle ständiger Reize. Eine Nachricht hier, ein Video dort, ein Blick auf die sozialen Netzwerke. Für sich genommen dauert das jeweils nur wenige Minuten. Zusammen sorgen die vielen Unterbrechungen aber dafür, dass der Kopf kaum längere Phasen ohne neue Informationen bekommt.

Deshalb muss es nicht gleich ein radikaler Digital-Detox sein. Schon feste Zeiten ohne Benachrichtigungen oder das Handy ausser Reichweite können helfen, wieder bewusstere Pausen entstehen zu lassen.

Nicht jedes «Ja» ist harmlos

Auch andere Menschen tragen dazu bei, wie voll unser Alltag ist. Eine zusätzliche Aufgabe im Beruf, ein weiterer Termin oder eine Einladung, zu der man eigentlich keine Energie hat: Oft sagen wir zu, obwohl wir längst merken, dass die Zeit knapp wird.

Ein Nein ist dabei nicht automatisch egoistisch. Es kann eine notwendige Grenze sein. Die entscheidende Frage ist also nicht: «Wie bekomme ich das noch unter?», sondern lautet: «Muss das wirklich noch in meinen Alltag?» Wer ständig versucht, es allen recht zu machen, nimmt sich selbst zwangsläufig Zeit weg.

Social Media zeigt ein Leben ohne Leerlauf

Besonders deutlich wird der Druck zur Selbstoptimierung auf Social Media. Dort sehen wir Menschen beim Sport, auf Reisen, beim Kochen, bei der Arbeit oder mit Freunden. Selbst Entspannung wird inszeniert: die perfekte Morgenroutine, die schön eingerichtete Wohnung, das gesunde Essen. Das kann unbewusst den Eindruck vermitteln, auch die eigene Freizeit müsse etwas Besonderes sein.

Dabei besteht ein normales Leben nicht nur aus Höhepunkten. Es gibt langweilige Nachmittage, ungeputzte Wohnungen, schlechte Laune und Abende, an denen man einfach auf dem Sofa liegt. Das alles ist kein Zeichen dafür, dass man sein Leben nicht im Griff hat. Es ist Teil eines normalen Alltags.

Ein Übergang hilft beim Abschalten

Wer nach der Arbeit direkt vom Bürostuhl zum Einkauf, vom Einkauf zum Kochen und danach zum Handy wechselt, bekommt kaum einen klaren Übergang zwischen Arbeit und Freizeit. Ein kleines Ritual kann dabei helfen. Eine kurze Runde zu Fuss, eine Dusche, das Umziehen, Musik oder ein paar Minuten auf dem Balkon können dem Körper und Kopf signalisieren: Der Arbeitstag ist vorbei.

Es muss dabei nichts Spektakuläres passieren. Gerade der bewusste Wechsel kann wichtiger sein als die Art des Rituals.

Balance bedeutet nicht, immer alles im Griff zu haben

Ein ausgeglichenes Leben ist kein Zustand, den man einmal erreicht und dann dauerhaft behält. Es gibt Phasen, in denen die Arbeit mehr Raum einnimmt, und andere, in denen Familie, Beziehungen oder die eigene Erholung wichtiger sind. Entscheidend ist deshalb nicht, jeden Tag alles unterzubringen. Sondern zu merken, wenn der eigene Alltag dauerhaft keinen Platz mehr für Pausen lässt.

Vielleicht beginnt echte Erholung deshalb mit einer überraschend einfachen Erlaubnis: Nicht jede freie Minute muss genutzt werden. Manchmal ist es völlig in Ordnung, einfach nichts zu tun.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.