Viele Menschen sagen im Alltag Sätze wie «Ich bin zu alt dafür» oder «Ich kann das nicht» – oft ohne nachzudenken. Doch genau diese Worte können laut Psychologie dein Selbstbild schwächen und sogar deine Energie und Motivation beeinflussen.

Diese 3 Sätze solltest du dir nie sagen – sie rauben Energie und Kraft

Diese 3 Sätze solltest du dir nie sagen – sie rauben Energie und Kraft

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Psychologen warnen: Negative Selbstgespräche beeinflussen Gefühle und Verhalten stark

Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen Humor und Ernst, sagt Bruce Lee

Auch kleine Sprachänderungen stärken langfristig Selbstbild und innere Stabilität

Blick Lifestyle

Sätze, die wir über uns selbst sagen, sind weit mehr als harmlose Gedanken. Sie formen, wie wir uns fühlen, handeln und reagieren. Psychologen warnen: Selbst scheinbar ironisch gemeinte Aussagen können sich im Unterbewusstsein festsetzen. Ein bekanntes Zitat von Bruce Lee bringt es auf den Punkt: «Der Geist unterscheidet nicht zwischen Scherz und Ernst – er verarbeitet die Worte als Information.»

Diese 3 Sätze solltest du vermeiden

Fachleute raten besonders davon ab, folgende Aussagen regelmässig zu verwenden:

1. «Ich bin zu alt dafür.»

2. «Ich mache sowieso alles falsch.»

3. «Ich habe keine Kraft mehr.»

Auch wenn sie manchmal halb im Scherz gesagt werden – das Gehirn verarbeitet sie oft als Realität. Das kann langfristig das Selbstvertrauen und die Motivation beeinflussen.

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Wie negative Selbstgespräche wirken

Wer sich ständig selbst kritisiert, trainiert das eigene Denken in eine negative Richtung. Aus Sicht der Psychologie entsteht so ein Kreislauf: Gedanken beeinflussen Gefühle – und Gefühle wiederum verstärken die Gedanken. Das kann dazu führen, dass sich Menschen tatsächlich müder, unsicherer oder weniger leistungsfähig fühlen, als sie eigentlich sind.

Warum der Effekt so stark ist

Besonders problematisch ist, dass das Gehirn nicht zwischen Humor und Ernst unterscheidet. Wiederholte Aussagen wie «Ich bin alt» oder «Ich bin krank» können unbewusst ein Gefühl von Schwäche verstärken. Psychosomatische Effekte spielen dabei eine Rolle: Körper und Geist reagieren auf das, was wir ständig über uns selbst hören.

So kannst du es besser machen

Statt dich selbst abzuwerten, empfehlen Fachleute bewusstere Formulierungen:

«Ich bin gerade müde, aber ich erhole mich»

«Ich schaffe das Schritt für Schritt»

«Ich gebe mein Bestes mit dem, was ich habe»

Es geht nicht um blindes positives Denken, sondern um realistische, stärkende Sprache.

Kleine Veränderung, grosse Wirkung

Wer beginnt, bewusster mit der eigenen Sprache umzugehen, kann langfristig sein Selbstbild stärken. Schon kleine Umformulierungen im Alltag können helfen, mehr Energie, Zuversicht und innere Stabilität zu entwickeln.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.