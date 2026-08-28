Ein Sonnenuntergang ist nicht nur schön anzusehen. Das Farbenspiel am Himmel kann helfen, zur Ruhe zu kommen, Stress auszublenden und den Blick auf den Moment zu richten. Auch der Schlafrhythmus profitiert vom natürlichen Wechsel des Lichts.

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Es gibt diese Momente, in denen man einfach stehenbleibt: Die Sonne verschwindet langsam am Horizont, der Himmel färbt sich orange-rot. Und plötzlich sind Handy, Arbeit oder Alltagsstress für ein paar Minuten vergessen.

Dass wir Sonnenuntergänge als besonders schön empfinden, könnte mehr als nur eine Frage des Geschmacks sein. Forschungen zu sogenannten «Awe-Erlebnissen», also Momenten des Staunens und der Ehrfurcht, zeigen, dass solche Erfahrungen unser Wohlbefinden beeinflussen können.

Der Kopf bekommt eine Pause

Ein beeindruckendes Naturerlebnis kann unsere Aufmerksamkeit weg von den eigenen Sorgen und hin zum Augenblick lenken. Genau das kann dabei helfen, Stress und negative Gedanken für eine Weile in den Hintergrund treten zu lassen.

Psychologische Forschung deutet darauf hin, dass das Gefühl des Staunens unsere Perspektive verändern kann. Die eigenen Probleme wirken für einen Moment weniger überwältigend, während die Umgebung stärker in den Mittelpunkt rückt.

Ein Sonnenuntergang muss dafür nicht spektakulär sein. Auch ein ganz gewöhnlicher Abendhimmel kann einen solchen Moment schaffen, vor allem, wenn wir uns bewusst Zeit dafür nehmen.

Staunen kann die Konzentration stärken

Auch auf unsere Aufmerksamkeit kann ein solches Erlebnis Einfluss haben. Studien zu «Awe», also dem Gefühl des Staunens, legen nahe, dass Menschen danach stärker auf ihre Umgebung und den gegenwärtigen Moment fokussiert sein können.

In einem Experiment erinnerten sich Personen, die zuvor einen Inhalt gesehen hatten, der Staunen auslöste, später besser an bestimmte Informationen als Vergleichspersonen. Forschende vermuten, dass solche Erlebnisse die Aufmerksamkeit bündeln können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass zehn Minuten Sonnenuntergang automatisch das Gedächtnis verbessern. Vielmehr geht es um den psychologischen Effekt, für einen Moment aus dem gewohnten Gedankenkarussell auszusteigen.

Abendlicht hilft der inneren Uhr

Noch einen anderen Effekt hat der Sonnenuntergang: Natürliches Licht gibt unserer inneren Uhr wichtige Signale.

Wenn es am Abend langsam dunkler wird, verändert sich die Lichtmenge, die unsere Augen wahrnehmen. Das hilft dem Körper dabei, Tag und Nacht voneinander zu unterscheiden und den Schlaf-Wach-Rhythmus zu steuern.

Mit zunehmender Dunkelheit steigt normalerweise auch die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Künstliches Licht am Abend kann diesen natürlichen Prozess dagegen stören – insbesondere sehr helles Licht und Lichtquellen, die wir aus nächster Nähe betrachten.

Deshalb lohnt sich der Blick nach draussen

Wer den Abend regelmässig vor dem Bildschirm verbringt, bekommt vom natürlichen Übergang zwischen Tag und Nacht wenig mit. Dabei kann schon eine kurze Zeit draussen eine angenehme Unterbrechung des Tages sein.

Noch besser: Beim Sonnenuntergang nicht gleichzeitig Mails beantworten oder durch soziale Medien scrollen. Einfach den Himmel beobachten, tief durchatmen und für ein paar Minuten nichts erledigen müssen.

Der Sonnenuntergang ist also kein Wundermittel gegen Stress und ersetzt auch keine Behandlung bei psychischen Beschwerden. Aber er kann etwas sehr Einfaches bieten, das im Alltag oft fehlt: einen Moment, in dem wir nichts leisten müssen, sondern einfach nur schauen und staunen dürfen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.