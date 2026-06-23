Früher teilten sie ihren Alltag, heute herrscht auf ihren Profilen Funkstille. Doch verschwunden sind sie deshalb nicht: Viele Menschen scrollen weiterhin täglich durch Instagram, TikTok oder Facebook – sie wollen nur selbst nicht mehr im Mittelpunkt stehen.

Keine Fotos, keine Stories, keine Likes: Warum viele plötzlich schweigen

Keine Fotos, keine Stories, keine Likes: Warum viele plötzlich schweigen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Immer mehr Menschen posten weniger auf Social Media wegen Privatsphärebedenken

Vergleiche, Like-Druck und Stress mindern das Wohlbefinden der Nutzer

Viele priorisieren echte Begegnungen, statt ihr Leben online zu präsentieren

Blick Lifestyle

«Ich will nicht, dass mein Leben öffentlicher Content ist». Experten beobachten seit einiger Zeit einen Trend: Immer mehr Nutzer ziehen sich vom aktiven Posten, also dem Zeigen von Fotos auf Plattformen wie Instagram Tiktok oder Facebook zurück. Der Grund liegt oft in den Schattenseiten sozialer Medien. Der ständige Vergleich mit anderen, der Druck, interessant zu wirken, und die Jagd nach Likes können das Wohlbefinden belasten.

Privatsphäre wird wichtiger

Menschen, die kaum noch Inhalte veröffentlichen, schätzen ihre Privatsphäre oft stärker als früher. Was einst selbstverständlich geteilt wurde, erscheint ihnen heute zu persönlich für ein grosses Publikum. Viele möchten nicht, dass ihr Alltag, ihre Beziehungen oder ihre Erlebnisse jederzeit für andere sichtbar sind. Ihre Profile wirken deshalb oft leer oder inaktiv – obwohl sie regelmässig verfolgen, was online passiert. Der Rückzug vom Posten ist für sie eine Möglichkeit, klare Grenzen zu setzen und mehr Kontrolle darüber zu behalten, wer Einblick in ihr Leben erhält.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. Als bevorzugte Quelle hinzufügen

Likes verlieren an Bedeutung

Mit dem veränderten Umgang mit sozialen Medien wandelt sich häufig auch die Bedeutung von Likes und Kommentaren. Wer weniger postet, misst den eigenen Wert oft nicht mehr an digitalen Reaktionen. Statt besondere Momente für die sozialen Netzwerke aufzubereiten, teilen viele diese lieber direkt mit Freunden oder der Familie. Gleichzeitig vermeiden sie den Stress, der durch Diskussionen, Vergleiche oder die Suche nach Bestätigung im Netz entstehen kann.

Reale Begegnungen statt digitales Schaufenster

Für viele bedeutet der Verzicht aufs Posten nicht, dass sie dem Internet den Rücken kehren. Sie nutzen soziale Medien weiterhin, wollen aber nicht mehr zulassen, dass diese ihre Stimmung oder ihr Erfolgsempfinden bestimmen. Stattdessen gewinnen persönliche Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Erlebnisse an Bedeutung. Erinnerungen müssen nicht online veröffentlicht werden, um wertvoll zu sein.

Der Trend zeigt: Während soziale Medien immer stärker auf Sichtbarkeit setzen, entscheiden sich manche bewusst für das Gegenteil – und halten ihr Leben lieber privat, statt es zum öffentlichen Content zu machen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.