Nach einem Streit mit dem Partner ist für viele Frauen klar: Erst wird die beste Freundin angerufen – nicht der Mann selbst. Doch warum ist das so? Eine Psychologin erklärt, welche Rolle Freundinnen und Mütter in Beziehungsproblemen wirklich spielen.

Nach dem Streit mit dem Partner hört meistens die beste Freundin zu

Nach dem Streit mit dem Partner hört meistens die beste Freundin zu

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frauen suchen nach Streits oft Trost bei Freundinnen statt beim Partner

Freundinnen bieten emotionale Verfügbarkeit, Verständnis und stressabbauende Unterstützung

Psychologin empfiehlt Paarberatung bei häufigen Konflikten oder Kommunikationsproblemen

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Streit gehört zu jeder Beziehung. Mal geht es um Kleinigkeiten im Alltag, mal um ernstere Themen. Oft eskaliert die Situation kurz – und danach folgt der gleiche Ablauf: Rückzug, Grübeln, und dann das grosse Bedürfnis, alles jemandem zu erzählen. Meist ist das nicht der Partner selbst, sondern die beste Freundin. Doch warum suchen so viele genau dort Verständnis – und nicht direkt im Gespräch mit dem Mann?

Erst mal alles rauslassen – aber bitte bei der Freundin

Nach einem Konflikt brauchen viele Frauen vor allem eines: Entlastung. Und die bekommen sie häufig bei der besten Freundin.

Die Psychologin Danica Caisová erklärt, dass das ganz normal sei. Freundinnen seien oft emotional sofort verfügbar, verständnisvoll und würden sich klar auf eine Seite stellen. Genau das helfe, den ersten Stress nach einem Streit abzubauen.

Gerade bei typischen Alltagskonflikten – etwa über Haushalt, Zeitmanagement oder kleine Missverständnisse – sei der Austausch mit einer Freundin sogar sinnvoll, so die Expertin.

Männer ticken im Streit anders

Ein zentraler Punkt: Kommunikation im Konflikt funktioniert zwischen den Geschlechtern oft unterschiedlich.

Caisová betont, dass Männer klare und konkrete Aussagen brauchen. Allgemeine Vorwürfe wie «Du hörst mir nie zu» seien für viele schwer greifbar.

Besser sei es, konkret zu sagen, worum es geht – etwa:

«Du hast mich nicht gehört, als ich gesagt habe, dass du die Kinder abholen sollst.»

Ohne diese Klarheit entsteht schnell Frust auf beiden Seiten.

Warum Frauen lieber zur Freundin gehen

Nach einem Streit geht es vielen nicht sofort um Lösung, sondern um emotionale Unterstützung. Die beste Freundin erfüllt dabei gleich mehrere Funktionen:

Sie hört zu, ohne zu urteilen.

Sie versteht die Situation oft schnell.

Sie bestätigt die eigenen Gefühle.

Sie steht emotional auf der eigenen Seite.

Das schafft kurzfristig Erleichterung – auch wenn das eigentliche Problem damit noch nicht gelöst ist.

Und was ist mit der Mutter?

Interessant ist: Laut Expertin kann auch die Mutter oder eine ältere Bezugsperson eine wichtige Rolle spielen. Der Grund: Mehr Lebenserfahrung und oft mehr Abstand zum aktuellen Konflikt.

Caisová erklärt, dass Mütter häufig mit mehr Gelassenheit reagieren, weil sie selbst Beziehungserfahrung haben und Situationen besser relativieren können. Wer kein enges Verhältnis zur eigenen Mutter hat, kann auch von einer älteren Freundin profitieren.

Freundin oder Mutter – und dann zurück zum Partner

Trotz aller Gespräche im Umfeld bleibt eines zentral: Der Konflikt gehört am Ende in die Beziehung zurück.

Die Expertin rät dazu, nach dem Austausch mit Freundinnen oder Familie wieder bewusst das Gespräch mit dem Partner zu suchen – ruhig, konkret und mit klarem Ziel der Klärung.

Wichtig sei auch, sich im Streit gegenseitig zu entschuldigen und Konflikte wirklich abzuschliessen, statt sie immer wieder neu aufzurollen.

Wenn Streit zum Dauerzustand wird

Nicht jeder Konflikt ist harmlos. Wenn sich Streits häufen oder sich das Gefühl einschleicht, nicht mehr miteinander reden zu können, kann das ein Warnsignal sein.

In solchen Fällen kann auch professionelle Unterstützung sinnvoll sein, etwa durch eine Paarberatung. Denn am Ende gilt: Streit ist normal – aber wie man ihn löst, entscheidet über die Stärke einer Beziehung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.