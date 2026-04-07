Der «Tatort»-Star Miroslav Nemec enthüllt in der ARD-Doku «Lebenslinien» Details aus seinem turbulenten Liebesleben. Vor seiner Ehe mit Regisseurin Katrin Jäger führte er ein unbeständiges Leben – und gesteht, ein Fremdgänger gewesen zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Miroslav Nemec, bekannt aus dem «Tatort», reflektiert über sein Liebesleben

Seine Frau Katrin Jäger half ihm, ein echter Familienmensch zu werden

2013 heiratete er Jäger; Tochter Mila wurde 2012 geboren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Miroslav Nemec (71), bekannt als Kommissar Ivo Batic im Münchner «Tatort», ist seit 2013 glücklich mit Regisseurin Katrin Jäger verheiratet. Doch bevor er in seiner zweiten Ehe sein Familienglück fand, führte der Schauspieler ein bewegtes Liebesleben. «Ich war ein Fremdgänger», gesteht Nemec in der ARD-Dokumentation «Lebenslinien» und blickt offen auf die Fehler seiner Vergangenheit zurück.

Die Liebe zu Katrin Jäger, die er im Jahr 2000 kennenlernte – damals war sie noch Filmstudentin –, brachte die Wende. Über zehn Jahre später, im Februar 2013, heirateten die beiden. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Mila, die ein Jahr vor der Hochzeit von Nemec und Jäger zur Welt kam.

Nemec betont, wie sehr seine Frau ihm half, ein echter Familienmensch zu werden: «Dass man diese Verbundenheit hat und füreinander einsteht. Das hatte ich aus meiner Familie in Kroatien, aber es war verschüttet. Sie hat es angerührt und zum Leben erweckt», erklärte er 2020 gegenüber dem Magazin «Bunte».

Wildes Jahr und grosse Fehler

In den 1980ern lebte er noch in einer ganz anderen Welt. Für seine damalige Partnerin Rita Russek (73), bekannt aus der Serie «Wilsberg», zog er nach München, wo sie vier Jahre zusammenlebten. Die Beziehung zerbrach, die Freundschaft hielt jedoch. Russek sollte später sogar seine Trauzeugin werden. Über seine Verflossene sagt er heute: «Rita war bestimmt, entschlossen, eine Frau auf gleicher Ebene.»

In den 1990er-Jahren war Nemec mit der Schauspielerin Janina Hartwig (64) liiert. Als sich das Paar trennte, war dies besonders schwer für Hartwigs Tochter, die eine innige Beziehung zu Nemec aufgebaut hatte. «Mit Amelie und Janina war ich auf Neuland und ich musste mich selbst neu finden», erinnert sich Nemec. «Ich habe leichtfertig Dinge aufs Spiel gesetzt, Emotionen. Zumal auch für Amelie. Sie war mir stark zugeneigt und hat auch Papa gesagt. Für sie war es wirklich schwierig, als wir uns getrennt haben.»

1999 wurde Nemec erstmals Vater. Mit der Mutter seiner Tochter Nina war er lediglich ein Jahr verheiratet. Der Name seiner Ex-Frau wird nicht genannt.

Privat ist Nemec mit seiner Ehefrau Katrin Jäger schon lange angekommen. Mit dem Ende seiner «Tatort»-Karriere beginnt für den Schauspieler nun ein neues Kapitel.