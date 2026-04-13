Ski Aggu kehrt nach viermonatiger Pause in die Öffentlichkeit zurück. Der Berliner hat seine Skibrille abgelegt und präsentiert sich als moderner Schamane. Alles nur Promo? Blick sagt dir, was hinter seinem Comeback steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ski Aggu kehrt nach vier Monaten Pause mit neuem Look zurück

Der Rapper inszeniert sich als Schamane und lebt polyamor

Erste Single des «Guru-Comebacks» erscheint am 16. April 2026 um 20 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Was ist nur bei Ski Aggu (28) los? Nachdem der Rapstar im Dezember 2025 angekündigt hat, sich auf unbestimmte Zeit zurückzuziehen, feiert er jetzt sein grosses Comeback. Am Wochenende meldete sich Ski Aggu nach viermonatiger Pause mit einem Instagram-Video bei seinen Fans zurück.

Schnell fällt auf: Ski Aggu ist nicht mehr der Alte. Seine Skibrille hat er niedergelegt, stattdessen trägt der Berliner lange Haare, eine Leinentunika und Fliegerbrille mit drei Augen. In dem Video inszeniert sich Ski Aggu als moderner Schamane. In einem zweiten Video sitzt Ski Aggu neben Model Sylvie Meis (48), die ihn interviewt.

Aggu sagt: «Ich würde schon sagen, dass ich mich in Australien selbst gefunden habe. Es ist eine Menge passiert, ich habe viel reflektiert und ich kann nicht länger darüber schweigen.» Meis antwortet: «Wir sind froh, dich wieder in Deutschland zu haben.»

Nicht nur optisch schlägt Ski Aggu neue Wege ein. Die Rede ist von einer «musikalischen Weiterentwicklung». Am Donnerstag soll der erste Song erscheinen. Sind seine Party-Hymnen etwa Geschichte? Bekommen die Fans jetzt Hippie-Musik von Ski Aggu?

Wirrer Auftritt im TV

Fakt ist: Ski Aggu ist ein Genie, wenn es um Promo geht. Schon damals stellte der Berliner gemeinsam mit Otto Waalkes (77) und der Neuauflage des Songs «Friesenjung» das Internet auf den Kopf. Nun sorgt er mit seinem Hippie-Look erneut für Schlagzeilen.

Am Sonntag setzt der Rapper noch einen obendrauf. Er ist zu Gast beim «Sat.1-Frühstücksfernsehen». Begleitet wird er von einer Frau und einem Mann. Laut Aggu seien sie Teil seiner Dreiecksbeziehung. Aggu sagt, er lebe jetzt polyamor. Anders als bei einer offenen Beziehung geht es bei der Polyamorie nicht um die körperliche, sondern vielmehr die emotionale Verbindung zu mehreren Personen. Alle drei erscheinen barfuss in Boho-Outfits, philosophieren über das Leben und massieren sich gegenseitig die Füsse.

Auf der Instagram-Seite der Sendung häufen sich Kommentare wie «verstörend», «befremdlich» oder «Kuscheltruppe auf Droge». Einige Fans vermuten, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Ein TikTok-Nutzer nennt die Aktion den «besten PR-Move, den ich je gesehen habe».

Am Donnerstag um 20 Uhr wissen wir, wie ernst es Ski Aggu mit seinem Guru-Comeback wirklich meint. Dann nämlich soll seine neue Single erscheinen.