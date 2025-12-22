Ski Aggu gehört zu den beliebtesten Rappern Deutschlands. Jetzt legt der Berliner sein Mikrofon für eine Weile beiseite, wie er auf Instagram verkündet. Aggu müsse auf seinen Körper hören.

Darum gehts Ski Aggu pausiert Musik, reist nach Australien für Work and Travel

Ski Aggu wurde durch Rap auf Techno-Beats und Otto Walkes bekannt

Unklar, ob Auftritte in der Schweiz 2026 wie geplant stattfinden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Das kommt unerwartet. Am Montagmittag verkündet der deutsche Musiker Ski Aggu (28) auf Instagram, sich vorerst aus der Musikszene zurückzuziehen. «Es ist an der Zeit, auf mein Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen.» Ski Aggu mache nun «Work and Travel» in Australien, um sich selber zu finden – «und endlich ein bisschen Englisch zu lernen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ski Aggu wurde mit seinen Rap-Songs auf Techno-Beats im deutschsprachigen Raum bekannt. Besonders seine Zusammenarbeit mit dem deutschen Schauspieler Otto Walkes (77) katapultierte den Berliner an die Spitze der deutschen Rapszene.

Während Ski Aggu mit seinem Style noch Vorreiter in Deutschland war, ist es mittlerweile üblich geworden, Rap mit tanzbaren Beats zu vermischen. «Rap auf Techno-Beats ist jetzt offiziell Mainstream», so Ski Aggu. Ein weiterer Grund für ihn, sich für eine Weile aus der Branche zu verabschieden.

Was passiert mit den Auftritten in der Schweiz?

Zweimal wäre Ski Aggu im Jahr 2026 in die Schweiz gekommen. So sollte er beim Lumnezia-Open-Air in Graubünden (25. Juli) und am Lakelive-Festival in Biel (31. Juli) auftreten. Ob diese Shows zustande kommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Eine Anfrage von Blick blieb bisher unbeantwortet.