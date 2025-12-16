DE
Gleich mehrere Weltstars dabei
Gurtenfestival gibt die nächsten 20 Acts bekannt

Nach Pop-Ikone Lorde legt das Gurtenfestival nach: Für die Ausgabe 2026 sind nun die First 20 Acts bekannt. Es ist ein breiter Mix aus internationalen Weltstars und vielen deutschen Künstlerinnen und Künstlern.
Darum gehts

  • Gurtenfestival 2026 präsentiert weitere 20 Acts neben Headlinerin Lorde
  • Lily Allen und Sean Paul treten exklusiv in der Schweiz auf
  • Nina Chuba holt ihren 2025 abgesagten Auftritt nach
Fynn Müller

Das Gurtenfestival 2026 legt nach und präsentiert die nächsten 20 Acts. Nach Lorde (29) als ersten grossen Namen stehen nun unter anderem Teddy Swims (33), Lily Allen (40), Kraftklub und Nina Chuba (27) im Line-up.

Schon der Mittwoch auf dem Berner Hausberg startet hochkarätig: Dancehall-Legende Sean Paul (52) kommt mit Hits wie «Get Busy» oder «No Lie». Schweiz-exklusiv tritt Teddy Swims auf. Der US-Sänger wurde mit «Lose Control» zum Weltstar und ist live sehr stark. 

Am Donnerstag gehts weiter mit zwei Popstars: Lily Allen spielt ihr einziges Konzert in der Schweiz am Gurtenfestival. Im Gepäck hat sie ihr neues Album «West End Girl». Ebenfalls auf der Bühne am Donnerstag: Lorde, die bereits angekündigt wurde. 

Der Headliner am Freitag ist Kraftklub. Die deutsche Erfolgsband kommt mit ihrem neuen Nummer-1-Album nach Bern. Mit Ikkimel (28) wird zudem eine deutsche Rapperin, die bei ihren Liveshows immer wieder polarisiert, auf dem Gurten auftreten. 

2025 musste die deutsche Sängerin und Rapperin Nina Chuba ihren Auftritt am Gurtenfestival kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Ski Aggu (28) sprang für sie ein. 2026 soll es mit dem Auftritt von Nina Chuba klappen. 

Alle bisherigen Acts im Überblick

Mittwoch 

  • Sean Paul
  • Teddy Swims
  • BUNT.
  • Balu Brigada
  • Mari Froes
  • Lunik

Donnerstag 

  • Lorde
  • Lily Allen
  • Loyle Carner
  • Splendid
  • Mel D

Freitag 

  • Kraftklub
  • Annie & The Caldwells
  • Ikkimel
  • Von Wegen Lisbeth
  • Steff La Cheffe
  • Akryl

Samstag 

  • Nina Chuba
  • Son Rompe Pera
  • Souly
  • Phenomden & The Scrucialists

Das Gurtenfestival findet vom 15. bis 18. Juli 2026 statt. 

