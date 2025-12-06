DE
Sido stichelt gegen VIPs
0:31
Am Openair Frauenfeld 2022:Sido stichelt gegen VIPs

Blick nennt dir den nächsten Act
Diese Rap-Legende kommt ans Openair Frauenfeld!

Das Openair Frauenfeld gibt gerade fleissig die Acts für 2026 bekannt. Blick weiss: Die deutsche Rap-Ikone Sido wird im Juli auf die Grosse Allmend kommen – inklusive Special Guests.
Publiziert: 17:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/5
Mit dabei beim Openair Frauenfeld 2026: Deutschrap-Legende Sido.
Foto: Redferns

Darum gehts

  • Sido tritt am Openair Frauenfeld 2026 mit Freunden auf
  • Mögliche Gäste: SDP, Kontra K, Jamule, Samra oder Esther Graf
  • Neben Sido sind bereits 5 deutschsprachige Acts für das Festival bestätigt
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Aktuell postet das Openair Frauenfeld jeden Abend um 18 Uhr einen neuen Act für die Ausgabe 2026. Wie Blick exklusiv verkünden darf, wird dies am Samstagabend kein Geringerer als die deutsche Rap-Legende Sido (45) sein. Und der Berliner kommt nicht alleine! Denn: Auf dem Line-up steht «Sido & Friends».

Welche Freunde der Rapper mitbringen wird, soll ein Geheimnis bleiben. Auch die Veranstalter selber wissen aktuell noch nicht, mit wem Sido, bürgerlich Paul Würdig, kommen wird. Ein Blick auf seine vergangenen Konzerte könnte Licht ins Dunkle bringen. Besonders bei der beliebten Weihnachtsshow lädt Sido jeweils zahlreiche Gäste ein.

So waren letztes Jahr unter anderem SDP, Kontra K, Jamule, Samra oder Esther Graf zu Gast in Berlin. Gut möglich, dass man einen dieser Namen auch am Openair Frauenfeld 2026 sehen wird. Besonders die Band SDP, bestehend aus den Musikern Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, ist jeweils sehr treuer Begleiter bei seinen Shows.

Zwei Legenden unter sich?

Will Sido alle überraschen, dann zaubert er Rap-Legende Kool Savas (50) aus dem Hut. Immerhin haben die beiden mit «Royal Bunker» ein gemeinsames Album. Es wäre ein Zusammentreffen zweier deutscher Rap-Legenden.

Neben Sido sind folgende Acts bereits bekannt für das Openair Frauenfeld 2026: OG Keemo, SSIO, Joje, Zackavelli und Sosa La M (alle aus Deutschland). In den kommenden Tagen soll sich das Line-up Stück für Stück zusammensetzen.

Tickets für das Openair Frauenfeld gibts hier. Blick ist Medienpartner des Festivals.  

