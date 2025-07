Dieses Open Air Frauenfeld wird eine Thurgauerin so schnell nicht vergessen: Leonore hatte nämlich ihr Handy verloren und erst nach ewiger Suche wieder gefunden. Was sie dann auf ihrem Smartphone entdeckt, hat sie positiv überrascht.

1/6 Leonore geriet am Open Air Frauenfeld in Panik, als sie ihr Handy in der Menge verloren hat. Foto: zVg

Darum gehts Leonore hat am Open Air Frauenfeld ihr Handy verloren

Das Smartphone wurde von zwei netten Männern gefunden

Da warst du grad noch am Tanzen und plötzlich merkst du: Mist, das Handy ist weg. Ärgerlich. Vor allem, wenn das wie bei Leonore (26) am Open Air Frauenfeld passiert, also einem absolut überrannten Ort. «Als ich aufs Handy schauen wollte, habe ich plötzlich bemerkt, dass es nicht mehr da war», erzählt die Thurgauerin gegenüber Blick. «Ich konnte nicht einmal sagen, wann es genau runtergefallen ist. Auf einmal war es weg.» Das Smartphone muss ihr in der «La Fabrik», die nach den Konzerten zum Party-Tempel wird, aus der Tasche gerutscht sein.

Leonore brach in Panik aus: «Ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll zu suchen.» Bei so viel Chaos habe sie bloss gedacht: «Das wars.»

Männer-Duo rettet Leonores Abend

Unterdessen haben aber zwei Männer das vermisste Handy gefunden. Bevor sie das Smartphone beim Fundbüro abgeben, hinterlassen sie der nichtsahnenden Thurgauerin eine Videonachricht. «Hey, wir haben dein Handy, ich weiss nicht, ob du es jemals finden wirst», sagt einer und tanzt zu den Beats im Hintergrund. «Du hast Glück, dass wir es gefunden haben. Also ich hätte es behalten, aber er will es abgeben», erklärt er weiter und zeigt auf seinen Freund. «Also, wir geben es jetzt ab.»

Zwei Männer, ein Wort: Die Jungs haben Leonores Smartphone abgegeben. «Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich es wieder finde – schon gar nicht auf einem so grossen Gelände mit so vielen Menschen!», erzählt sie Blick. Einen Tag lang habe sie ohne ihr Handy auskommen müssen.

«Ich bin mega froh, dass es noch ehrliche Leute gibt»

Das Finder-Video entdeckte sie später zufällig. «Ich war schockiert, musste dann aber mega lachen und dachte mir: Ich muss sofort wissen, wer sie sind. Diese Jungs sind meine Open-Air-Helden!» Prompt hat sie das Video auf ihrem Tiktok-Account geteilt.

Der Clip geht viral. Knapp 200'000 Nutzer haben das Video gesehen, geteilt und für Leonore die zwei Jungs ausfindig gemacht. Endlich kann sich die Thurgauerin bei ihren Helden bedanken: «Ich bin mega froh, dass es noch ehrliche Leute gibt, die so etwas nicht einfach behalten, sondern den Weg gehen, es zurückzugeben. Das ist richtig schön.»