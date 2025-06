Aufatmen bei Hip-Hop-Fans, hochkarätiger Ersatz bereits gefunden Justin Timberlake kommt doch nicht ans Open Air Frauenfeld

Riesige Überraschung in der Ostschweiz: Wie die Veranstalter am Mittwochabend auf Instagram mitteilen, wird US-Popstar Justin Timberlake nicht am Open Air Frauenfeld auftreten. Grund seien Produktions-Schwierigkeiten.

