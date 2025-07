Frauenfelder «Open-Air-Held» verliert sein eigenes Handy

1/5 Leonore hat am Open-Air Frauenfeld ihr Handy verloren. Doch sie hatte Glück im Unglück. Foto: zVg

Saskia Schär Redaktorin People

Die beiden Jungs Max (19) und Marino (19) brachten am vergangenen Wochenende ein gefundenes Handy zum Fundbüro des Open Air Frauenfeld. Damit retteten sie den Tag der Besitzerin Leonore (26) – und gingen kurzerhand mit ihrem auf dem gefundenen Handy aufgenommenen Grussvideo viral. Dieses lud die überglückliche Thurgauerin nämlich in den Sozialen Medien hoch, in der Hoffnung so die Jungs ausfindig zu machen und sich bei ihnen bedanken zu können. Gesagt, getan, geklappt. Handy ist zurück bei der Besitzerin, sie hat sich bei ihren «Open-Air Helden» bedankt.

Hier könnte die Geschichte nun eigentlich zu Ende sein. Doch es gibt eine unerwartete Wendung: Finder Max hat sein Handy nur zwei Tage später ebenfalls am Festival verloren. «Vielleicht wurde es auch geklaut, es war einfach nicht mehr in meiner Tasche. Nach dem Tanzen war es einfach weg», erklärt er gegenüber Blick. Bisher habe er bedauerlicherweise nicht so viel Glück gehabt wie Leonore. «Das mit dem Karma hat hier leider nicht so funktioniert», meint er etwas enttäuscht.

Die Hoffnung, sein Handy wiederzubekommen, habe er bereits seit Mittwoch verloren. «Die Polizei meinte, dass wenn es bis Dienstag oder Mittwoch nicht wieder auftaucht, ich es wohl gar nie mehr bekommen würde». Mittlerweile ist er jedoch wieder im Besitz eines Smartphones, denn am Donnerstag feierte er seinen 19. Geburtstag «und da hat mir die Mutter meines besten Kollegen ein neues geschenkt.» So schlecht scheint dies mit dem Karma dann doch nicht zu klappen.

Vorlage für eine kitschige RomCom?

Doch zurück zu Leonore. Gibt es denn da ein Update? Eine romantische Lovestory, die mit einem verlorenen Handy und einem viralen Video beginnt, vielleicht? «Noch nicht», meint Max lachend und fügt an, dass sie bisher nur geschrieben hätten, ein persönliches Treffen jedoch nicht ausgeschlossen sei, «wenn sie ihr Handy wieder verliert». Wer denn das grössere Interesse an ihr habe, er oder doch sein Kollege Marino? «Das ist eine gute Frage ... Marino. Aber wir finden sie beide sehr attraktiv.» Es scheint, als wäre diese Geschichte noch nicht auserzählt. Wir bleiben dran.