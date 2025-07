Justin Timberlake wurde am Openair Frauenfeld 2025 von A$AP Rocky ersetzt. Wie stehen die Festivalbesucher zum Ersatz-Act im Line-up? Blick-Social hat nachgefragt.

1/7 Das Openair Frauenfeld 2025 ist gestartet. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Justin Timberlake hätte ursprünglich am OAF 2025 auftreten sollen

Einen Monat vor dem Festival wurde er durch A$AP Rocky ersetzt

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Das Openair Frauenfeld 2025 ist am Donnerstag, 10. Juli, offiziell gestartet. Tausende Festivalbesucher sind auf der grossen Allmend in Frauenfeld und lassen sich bei bestem Wetter von fetten Beats beschallen. Am Abend machte der erste Headliner dem legendären Festival alle Ehre: Rapper A$AP Rocky (36).

Ursprünglich hätte Justin Timberlake (44) auf der Arena Stage auftreten sollen, was bei eingefleischten Hip-Hop-Fans allerdings überhaupt nicht gut ankam. Vier Wochen vor dem Festival kam dann die unerwartete Mitteilung: Wegen Schwierigkeiten mit der Produktion findet Timberlakes Auftritt nicht statt.

Blick-Social hat sich unter die Festivalgänger gemischt und nachgefragt: Wie glücklich sind die Festivalfans über die Absage von Timberlake?

Openair-Frauenfeld-Fans sind gespalten

«Extrem», lautet die vernichtende Antwort eines jungen Festivalbesuchers. Ein anderer findet Timberlake «unnötig». Allerdings sind längst nicht alle Camper am Openair Frauenfeld einer Meinung. Eine Frau gibt zu: «Ich bin sogar ein bisschen traurig, ich feiere ihn eigentlich sehr.» Es seien bloss die jungen Menschen, die mit Timberlake als Headliner nichts anfangen könnten.

«Ich glaube, er wäre cooler gewesen, als alle gedacht haben. Er wäre eine Überraschung gewesen», sagt eine Besucherin und fügt hinzu: «Darum bin ich schon ein bisschen traurig.» Eine andere Festivalbesucherin sieht das ähnlich: «Ich glaube, es hätte eine andere Stimmung reingebracht, aber A$AP Rocky ist super!»