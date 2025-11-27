DE
FR
Abonnieren

Ein Malle-Star überrascht
Open Air Gampel gibt die ersten Acts bekannt

Das Open Air Gampel meldet sich mit den ersten Acts zurück. Unter anderem kommen sombr, Hecht, Bligg, Montez und Zartmann vom 19. bis 23. August 2026 ans Festival im Wallis.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Vom 19. bis 23. August 2026 steigt im Wallis das Open Air Gampel.
Foto: Openair Gampel

Darum gehts

  • Open Air Gampel kündigt erste Acts für 2026 an, darunter Sombr und Mia Julia
  • Überraschender Auftritt von Malle-Star Mia Julia, bekannt durch Erotikfilme
  • Line-up umfasst vielfältige Genres mit Künstlern wie Bligg, Hecht und Zartmann
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Veranstalter des Open Air Gampel geben die ersten Acts für die nächstjährige Ausgabe (19.–23. August 2026) bekannt. So wird unter anderem der US-Sänger Sombr (20) neben den deutschen Rappern Marteria (42) und Montez (31) und der Schweizer Erfolgsband Hecht auf der Bühne stehen. Auch die Rapper Bligg (49), Lo & Leduc und Jule X (23) sind im Wallis vor Ort.

Ein Act hingegen überrascht auf dem Line-up: Malle-Star Mia Julia (38). Ihre Bekanntheit erlangte sie durch Erotikfilme. Jetzt soll sie Partystimmung ins Wallis bringen. Zwar sind beim Gampel Party-Acts nichts Neues, der Auftritt von Mallorca-Sängerin Mia Julia kommt trotzdem überraschend. 

Mehr zum Open Air Gampel
Openair Gampel steht vor dem Umbruch
Zieht das Festival um?
Openair Gampel steht vor dem Umbruch
Was an Open Airs erlaubt ist – und was nicht
Der Festival-Knigge
Was an Open Airs erlaubt ist – und was nicht
Dodo blickt aufs Openair Gampel zurück
Der Livestream zum Nachschauen
Dodo blickt aufs Openair Gampel zurück
«Ich nehme unter der Kleidung mehr Bier rein»
2:03
Gampel-Besucher schmuggeln
«Ich nehme unter der Kleidung mehr Bier rein»

Auffallend ist, dass das Line-up dieses Jahr sehr breitgefächert ist. Von Partyschlager, über Rap und Pop bis zu Mundart-Legenden wie Bligg oder Hecht ist alles mit dabei. Mit Zartmann konnte das Festival einen der gefragtesten deutschen Popsänger für sich gewinnen. Der Berliner kommt auch beim jungen Publikum sehr gut an. 

Die ersten Tickets für das Open Air Gampel sind ab sofort über Ticketcorner erhältlich. 

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen