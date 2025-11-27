Das Open Air Gampel meldet sich mit den ersten Acts zurück. Unter anderem kommen sombr, Hecht, Bligg, Montez und Zartmann vom 19. bis 23. August 2026 ans Festival im Wallis.

Open Air Gampel gibt die ersten Acts bekannt

1/6 Vom 19. bis 23. August 2026 steigt im Wallis das Open Air Gampel. Foto: Openair Gampel

Fynn Müller People-Redaktor

Die Veranstalter des Open Air Gampel geben die ersten Acts für die nächstjährige Ausgabe (19.–23. August 2026) bekannt. So wird unter anderem der US-Sänger Sombr (20) neben den deutschen Rappern Marteria (42) und Montez (31) und der Schweizer Erfolgsband Hecht auf der Bühne stehen. Auch die Rapper Bligg (49), Lo & Leduc und Jule X (23) sind im Wallis vor Ort.

Ein Act hingegen überrascht auf dem Line-up: Malle-Star Mia Julia (38). Ihre Bekanntheit erlangte sie durch Erotikfilme. Jetzt soll sie Partystimmung ins Wallis bringen. Zwar sind beim Gampel Party-Acts nichts Neues, der Auftritt von Mallorca-Sängerin Mia Julia kommt trotzdem überraschend.

Auffallend ist, dass das Line-up dieses Jahr sehr breitgefächert ist. Von Partyschlager, über Rap und Pop bis zu Mundart-Legenden wie Bligg oder Hecht ist alles mit dabei. Mit Zartmann konnte das Festival einen der gefragtesten deutschen Popsänger für sich gewinnen. Der Berliner kommt auch beim jungen Publikum sehr gut an.

Die ersten Tickets für das Open Air Gampel sind ab sofort über Ticketcorner erhältlich.