Das Openair Gampel steht offenbar vor einem grossen Umbruch. Künftig könnte das Festival nämlich nicht mehr in Gampel stattfinden, sondern in der Nachbargemeinde Turtmann. Was ist da los?

1/5 Das Openair Gampel lockt jährlich Tausende von Festival-Fans an. Foto: keystone-sda.ch

Gampel-Bratsch würde Verlegung des 39-jährigen Festivals sehr bedauern

Das Open Air Gampel, der beliebteste Kulturanlass im Wallis, steht möglicherweise vor einer grossen Veränderung. In einer Medienmitteilung liess die Open Air Gampel AG mitteilen, dass die Veranstaltung künftig nicht mehr im gleichnamigen Gampel stattfinden könnte, sondern in der Nachbargemeinde Turtmann VS.

Gabriel Amann (SVP), Gemeindepräsident von Turtmann-Unterems im Wallis, bestätigt: «Die Open Air Gampel AG hat bei der Gemeinde Turtmann ein Gesuch gestellt, das Open Air künftig auf dem Gelände der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde sowie der Schweizer Armee zu veranstalten.» Der genaue Zeitpunkt für einen möglichen Wechsel ist noch offen.

«Würden es bedauern»

Die Gemeinde Gampel-Bratsch wurde über die mögliche Verlegung informiert. Pascal Martig, Präsident der Gemeinde, betont: «Wir würden es sehr bedauern, wenn das Open Air nach Turtmann verlegt würde.» Er unterstreicht, dass das Festival seine Wurzeln und seinen Ursprung in Gampel hat.

Sogar die Schweizer Armee ist in den Prozess involviert. Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt in der Medienmitteilung, dass die Idee derzeit von der Armee überprüft werde.

Das Festival teilte weiter mit: «Wie jedes grosse Festival ist auch das Open Air Gampel gefordert, sich laufend weiterzuentwickeln und sich den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen.» Es würden derzeit verschiedene Szenarien sorgfältig geprüft, wobei die Standortverlagerung nach Turtmann nur eine von mehreren Optionen sei.

Noch keine konkreten Beschlüsse gefasst

Noch sind keine konkreten Beschlüsse gefasst worden. OAG-Verwaltungsratspräsident und Mediensprecher Olivier Imboden sagt auf Anfrage von Blick: «Wir wollen das OpenAir Gampel fit für die Zukunft machen und prüfen aktuell verschiedene Wege, wie wir das Festival langfristig sichern und weiterentwickeln können. Dabei steht das Wohl unseres Publikums, unserer Partner und der Region stets im Mittelpunkt.»

Das Organisationskomitee bittet um Verständnis, dass im laufenden Evaluationsprozess derzeit keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Sobald fundierte und offizielle Informationen vorliegen, wird das Festival transparent kommunizieren.

Zur Erklärung für alle, die nicht mit dem Openair Gampel vertraut sind: Turtmann und Gampel sind lediglich durch die Rhone voneinander getrennt, die Hauptbühne war seit jeher auf Turtmänner Boden.