Ist das bitter! Nur einen Tag vor der Hallenstadion-Show von Luciano (31) ist das Konzert abgesagt worden – vom Rapper höchstpersönlich. Er meldet sich am Montagabend mit den traurigen Nachrichten bei seinen Fans. «Leider muss ich das Konzert morgen im Hallenstadion aus gesundheitlichen Gründen absagen», hat der Rapper seinen Post angefangen.
Luciano weiter: «Mein Arzt hat mir geraten, nicht aufzutreten – Gesundheit geht vor, auch wenn mir das sehr schwerfällt. Es tut mir leid für alle, die sich auf den Abend gefreut haben.» Das Konzert ist nicht etwa verschoben, sondern ganz abgesagt worden. Die Tickets können bei den entsprechenden Verkaufsstellen zurückgegeben werden.
Diese Gäste wären gekommen
Besonders schade: Für das grosse Tourfinale in Zürich wären zahlreiche Special Guest eingeplant gewesen. So hätten sich die Fans in der Limmatstadt etwa auf den italienischen Star-Rapper Sfera Ebbasta (33) oder die deutschen Newcomer Sosa La M und Thizzy52 freuen können. Daraus wird nichts.
Wann Luciano das nächste Mal in der Schweiz auftritt, ist aktuell noch nicht bekannt.
