Raus aus den Socken, rein ins Nass, aussehen wie ein Flamingo. Kaltes Wasser regt den Stoffwechsel an, stärkt das Immunsystem und führt zu Entspannung. Kneippen heisst die Praktik. Wie funktioniert das eigentlich? Und wo ists dafür am schönsten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kneippen fördert Durchblutung, stärkt Immunsystem und entspannt Körper durch Kältereize

In der Schweiz gibt es aktuell 54 registrierte Kneippanlagen

Beliebte Orte: Schwandalpweiher Luzern, Saas-Fee Wallis, Kneippgarten Gisikon War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

In kuschelweiche Socken zu schlüpfen, am Pfefferminztee zu nippen und im Bett zwischen Kissen und Duvet zu versinken, passt ins Bild des gemütlichen Sonntags. Aber mit hochgekrempelten Hosenbeinen in ein kaltes Wasserbecken steigen? Naja. Und doch solltest du dir genau darüber mal Gedanken machen:

Warum man sich einem Kälteschock unterziehen sollte?

Weil das kalte Wasser positive Temperaturreize bewirkt. Kurzzeitig verengen sich dabei die Blutgefässe, die sich im Anschluss wieder weiten – das fördert die Durchblutung im Körper. Kneippen (auch Hydrotherapie genannt) bringt so den Kreislauf in Schwung, regt den Stoffwechsel an, strafft die Haut, stärkt das Immunsystem, hilft gegen Krampfadern und versetzt den Körper in Entspannung. Darauf stiess der bayrische Naturheilkundler und Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897), nachdem er an einer Lungenerkrankung litt und zufälligerweise das Buch «Unterricht von Kraft und Heilkraft des frischen Wassers» von Johann Siegemund Hahn entdeckte. Kneipp folgte den Lehren des Buches, stieg zwei- bis dreimal wöchentlich kurz in die eiskalte Donau und wurde wieder gesund. Daraufhin vermittelte er das Kneippen anderen Leuten weiter.

Wie geht Kneippen?

Eine Variante ist das Wassertreten. Dabei stehen wir im Wasser und ziehen abwechselnd die Beine hoch. Was wir vor, während und nach dem Kneippen beachten sollten:

Davor

Vor dem Gang ins Wasser darauf achten, dass die Füsse warm sind. Die Wassertemperatur sollte unter 18 Grad Celsius liegen.

Währenddessen

Mit beiden Beinen ins Wasserbecken steigen. Idealerweise ist die Hälfte des Unterschenkels unter Wasser. Abwechselnd einen Fuss nach dem anderen aus dem Wasser ziehen und wie ein Flamingo anwinkeln – die Zehenspitzen des angezogenen Beines zeigen dabei nach unten. Das Ganze je nach Körperempfinden zwischen mehreren Sekunden und maximal zwei Minuten wiederholen.

Danach

Kurz ein paar Schritte gehen und das Wasser abperlen lassen, bevor wir die Beine sanft mit einem Handtuch abstreifen – aber nicht abtrocknen! Anschliessend den Körper aufwärmen. Socken über die Füsse ziehen. Tee trinken. Sich in Decken einwickeln. Wer will, soll nach einer Pause nochmals ins kalte Wasser steigen.

Wo kneippt es sich hierzulande am schönsten?

Eigentlich funktioniert Kneippen überall dort, wo wir Zugang zu kaltem Wasser haben. See, Fluss, Bach, zu Hause in der Badewanne – oder an speziell dafür hergerichteten Kneippanlagen. In der Schweiz zurzeit über 50 angemeldete davon. Folgende drei gefallen uns besonders:

Kneippanlage Schwandalpweiher, Luzern

Diese Kneippanlage ist Teil der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Der Weiher diente einst als Reservoir für das Kleinkraftwerk einer Sägerei. Heute ist dort eine Wassertretanlage, ein Barfusspfad, ein Kräutergarten, eine Gussstation, ein Armbad und eine Ruhestation. Mehr Infos findest du hier.

Kneippanalge Saas-Fee, Wallis

Zwischen der Talstation Plattjen und der Station Felskinn liegt die Kneippanlage Saas-Fee. Neben dem Wassertreten finden wir hier auch eine Gussstation, einen Barfusspfad, ein Armbad und eine Ruhezone. Zusätzlicher Pluspunkt: Aussicht auf die Walliser Berglandschaft. Mehr dazu kannst du hier lesen.

Kneippgarten Gisikon, Luzern

Der Kneippgarten Gisikon befindet sich am Rande eines Naturschutzgebietes. Mit Vogelgezwitscher und Froschquaken in den Ohren stellen wir unsere Füsse ins Wasserbecken. Gussstation, Armbad und Barfusspfad gibts in Gisikon ebenfalls.