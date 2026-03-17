Ein neuer Fitness-Trend sorgt für Aufsehen: Gym-Fans mischen Skyr mit einem speziellen Energy-Drink. Der ungewöhnliche Proteinshake wird im Internet gefeiert. Aber warum? Und ist das überhaupt gesund?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fitness-Fans mixen Skyr mit Energy-Drink für proteinreichen Shake

Das Getränk ist der neue ultimative Energydrink gemäss Social Media

Ernährungsberaterin ordnet den Trend ein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Um auf ihren täglichen Proteinbedarf zu kommen, greifen Fitnessbegeisterte zu den ungewöhnlichsten Tricks und Kombinationen. Manche Gym-Gänger mischen seit kurzem Skyr, ein isländisches Milchprodukt, mit dem Energy-Drink White Monster. Klingt erstmal nicht so lecker. Aber der Trend ist da.

Der Vorteil ist das einfache Rezept: Man nimmt ungefähr 250 Gramm Skyr und eine halbe Dose White-Monster-Energydrink. Giesst man alles in einen Proteinshaker, erhält man laut Influencern den «ultimativen Proteinshake», der an das Joghurtgetränk Actimel erinnern soll.

Leere Regale in Deutschland

Ein Youtuber, der sich getraut hat, das Getränk zu probieren, ist der Deutsche HushtrailClips. Es erinnere ihn an einen Joghurt-Drink mit Vanille- und Zitrusnote. Sein Fazit: Es schmecke «ultrageil»! In den Kommentaren zeigen sich viele skeptisch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nichtsdestotrotz: In vielen Geschäften in Deutschland sind Skyr und White Monster leer gekauft. Und in der Schweiz? «Die Nachfrage nach Skyr-Produkten sowie nach Monster Energy Drinks ist derzeit stabil und zeigt keine signifikanten Veränderungen, die auf einen Trend oder Hype zurückzuführen sind», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir zu Blick. Leere Regale gebe es wegen des Hypes nicht.

Vitamine und hoher Koffeingehalt

Sowohl Skyr als auch Energydrinks wie White Monster sind fester Bestandteil für alle, die Muskeln aufbauen möchten. Skyr erinnert sehr an Joghurt und Magerquark. Er punktet mit einem hohen Protein- und niedrigem Fettgehalt. 100 Gramm Skyr beinhalten 57 Kalorien und rund 11 Gramm Eiweiss.

Das zitrusartige Koffeingetränk ist aufgrund seiner zuckerfreien Komponente, B-Vitaminen, Koffein und Taurin in der Fitness-Szene beliebt.

Der Hype um das weisse Monster

Wer regelmässig Gewichte stemmt, sucht vermehrt nach kalorienarmen, koffeinhaltigen und zuckerfreien Getränken. Hersteller reagieren darauf: Monster etwa hat mehrere zuckerfreie Varianten lanciert.

Gemäss der Verbraucherzentrale Deutschland beinhaltet eine 500 Milliliter grosse Energydrink-Dose 60 Gramm Zucker. Der weisse Energielieferant hingegen hat keinen Zucker und lediglich zehn Kalorien pro Dose. Zum Vergleich: Eine Dose Red Bull beinhaltet ungefähr 46 Kalorien pro Dose.

«Nicht bekannt als gesundheitsfördernd»

Ist das gesund? Ernährungsberaterin Maria Imfeld (63) empfiehlt den Skyr-Mix nicht. «Es ist ein riesiger Aufwand, Vitamine chemisch herzustellen. Am besten ist es, diese aus natürlichen Lebensmitteln zu nehmen.»

Ob der Trend schlecht ist für die Gesundheit, kann Imfeld nicht sagen. Dazu gebe es keine Langzeitstudien. Aber: «Generell sind Energiedrinks nicht bekannt als gesundheitsfördernd.» Sich gänzlich so zu ernähren, sei nicht ratsam. Imfeld empfiehlt, lieber auf «richtige» Lebensmittel und Getränke zurückzugreifen – wie etwa Äpfel, Nüsse und Espresso.