Sport macht euch müde oder ihr schiebt ihn ständig auf? Damit ist jetzt Schluss! Mit diesen sieben cleveren Tipps überwindet ihr euren inneren Schweinehund, bleibt motiviert und holt das Beste aus jedem Workout heraus – ganz ohne Stress.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Viele scheitern am Sport wegen fehlender Motivation oder schlechter Planung

Fixe Trainingspläne, Pausen und Spass erhöhen die langfristige Motivation

15 Minuten wöchentlich können bereits positive Gesundheitseffekte bringen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Mehr Sport steht bei vielen von uns weit oben auf der Liste. Doch oft sieht die Realität anders aus: Morgens bleibt man lieber im warmen Bett, abends fehlt nach der Arbeit die Energie für die Joggingrunde. Wir alle kennen die Ausreden. Wie ihr euch trotzdem zu regelmässigen Work-outs überwindet und nicht in alte Muster zurückfallt, erfahrt ihr hier:

1 Ändert eure Einstellung

Ihr treibt Sport, um die Extrakilos loszuwerden, die ihr euch über den Winter angefuttert habt? Gut möglich. Psychologisch gesehen ist das aber alles andere als motivierend. Denn so seht ihr unbewusst den Sport als Strafe an – und Strafen sind wohl in den wenigsten Fällen motivierend. Konzentriert euch besser darauf, welche positiven Resultate ihr mit dem Sport erzielen könnt – also, dass ihr gesünder, fitter oder ausgeglichener werdet, und vergesst eure Schuldgefühle. Denn die demotivieren euch nur noch mehr.

2 Eine gute Planung ist die halbe Miete

Ganz egal, ob ihr täglich oder einmal pro Woche Sport treiben möchtet – ein fixer Trainingsplan kann euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Startet ihr mit ein bis zwei Workouts pro Woche, die ihr fix in eurem Kalender eintragt. Somit könnt ihr euch besser auf die Sportsession einstellen.

3 Gönnt euch Pausen

Anfang Januar sind viele noch hoch motiviert und «spörtlen» was das Zeug hält. Dabei vergisst man oft, dass unser Körper auch Regenerationsphasen braucht. Genauso wichtig wie das Eintragen eurer Trainings ist auch das Einplanen von bewussten Pausen. Gönnt euch also auch mal sogenannte «Rest Days», an denen ihr eurem Körper eine Auszeit gebt. Überfordert ihr euren Körper bereits zu Beginn, wird die Motivation nicht lange anhalten.

4 Werdet zur Angeberin oder zum Angeber

Okay, das müsst ihr natürlich nicht wirklich. Aber erzählt euren Freundinnen oder Freunden oder eurer Familie ruhig von euren Vorsätzen. Sprecht ihr nämlich mit andern über eure Ziele, werden diese für euch immer bewusster und klarer. Ausserdem werdet ihr dadurch anderen gegenüber auch ein wenig rechenschaftspflichtig, was euch zusätzlich anspornen kann.

5 Formuliert kleine, aber klare Ziele

Bereits nächste Woche den Body von Topmodel Izabel Goulart oder Arnold Schwarzenegger haben, werdet ihr wohl kaum – und das sollte auch nicht euer Ziel sein. Vielleicht wollt ihr es aber schaffen, 15 Push-ups zu stemmen oder während einer halben Stunde ohne Pause joggen zu können. Das Wichtigste ist, dass ihr euch realistische und erreichbare Ziele setzt – und sind diese noch so klein. Habt ihr nämlich den ersten Schritt erreicht, wird der euch motivieren, weiterzumachen und das nächste Ziel in Angriff zu nehmen.

6 Lasst euch beraten

Wer nicht in ein Gym will: Es gibt genügend Fitness-Coaches, die auch ausserhalb eines Fitnesscenters ihre Personal Trainings anbieten. Ein Coach kostet zwar bisschen was, kann euch aber auch richtig beraten und ein Training zusammenstellen, das auf euch zugeschnitten ist und motiviert.

7 Zum Schluss: Habt Spass!

Einfach Sport treiben, damit Sport getrieben wurde? Das bringt nix! Findet ein Training, das euch wirklich Freude bereitet. Ganz egal, ob das Yoga, Joggen, Fussball oder Schwimmen ist – Hauptsache, ihr habt Spass. Denn der ist der grösste Motivator!