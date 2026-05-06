Die Spargelsaison ist da und aus dieser Frühlingsdelikatesse lassen sich feine und leichte Gerichte ganz einfach zubereiten. Denn Spargeln sind grundsätzlich schlank – fett sind höchstens die Beilagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spargel ist kalorienarm, nährstoffreich und fördert die Verdauung sowie den Stoffwechsel

Grüner Spargel enthält mehr Antioxidantien durch Chlorophyll als weisser Spargel

Spargel hat nur 18 kcal/100g, aber Beilagen können Kaloriengehalt stark erhöhen

Martina Lanzendörfer Ernährungsberaterin





NIcht nur lecker, sondern auch ziemlich gesund. Spargel überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch mit wertvollen Inhaltsstoffen. Ob grün oder weiss – beide Varianten liefern Vitamin E sowie die B-Vitamine B1 und B2 und sind reich an Kalium, Kalzium und Eisen. Zudem regt der hohe Gehalt an Nahrungsfasern die Verdauung an und bringt den Stoffwechsel nach den Wintermonaten wieder in Schwung.

Wo liegt der Unterschied?

Weisser Spargel wächst unter der Erde in sogenannten Hügelbeeten und wird gestochen. Da er kein Sonnenlicht abbekommt, bleibt er blass und entwickelt ein besonders mildes Aroma.

Grüner Spargel hingegen wächst oberirdisch und wird geschnitten. Durch das Sonnenlicht bildet er Chlorophyll, das ihm seine kräftige Farbe verleiht. Gleichzeitig enthält er mehr Vitamin C und Karotin – beides Antioxidantien, die die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen.

Der typische Spargelgeruch

Dass Spargel harntreibend wirkt, ist bekannt. Verantwortlich dafür ist unter anderem die schwefelhaltige Aminosäure Asparaginsäure. Sie sorgt auch für den charakteristischen Geruch des Urins nach dem Verzehr. Wer zu Nierensteinen oder Gicht neigt, sollte Spargel in Massen geniessen und ausreichend trinken, da die entwässernde Wirkung die Konzentration bestimmter Stoffe im Blut erhöhen kann.

Leicht – bis die Sauce kommt

Mit nur rund 18 kcal pro 100 Gramm ist Spargel an sich ein echtes Leichtgewicht. Eine Portion von 300 bis 400 Gramm bleibt damit angenehm kalorienarm. Zur Kalorienfalle werden Spargelgerichte allerdings oft erst durch klassische Beilagen wie Sauce Hollandaise, zerlassene Butter oder Käse.

Dabei geht es auch leichter: Als Salat, mit magerem Rohschinken oder einer frischen Vinaigrette bleibt Spargel ein unkomplizierter Genuss.

Damit auch Figurbewusste die Spargelsaison voll auskosten können, haben wir einige Ideen zusammengestellt, die eine leichtere Alternative zur klassischen Sauce Hollandaise bieten.

Spargeln (400 g) kcal Mit Sauce Hollandaise (1dl) 310 Mit Mayonnaise (1 Esslöffel) 206 als Spargelsalat mit Rohschinkenstreifen und Balsamicodressing, 210g 200 In wenig Butter geschwenkt mit Kräutersalz (2 KL) 170 Mit Rohschinken (30g) 165 Mit Spargeln mit Vinaigrette-Sauce (leichte Variante mit Bouillon) 102

Rezept für leichtere Sauce Hollandaise Zur Spargelzeit muss dieser Klassiker unbedingt her: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren. Zur Spargelzeit ein absoluter Muss: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Getty Images Zur Spargelzeit muss dieser Klassiker unbedingt her: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren. Zum Rezept Mehr

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