Darum gehts
- Spargel ist kalorienarm, nährstoffreich und fördert die Verdauung sowie den Stoffwechsel
- Grüner Spargel enthält mehr Antioxidantien durch Chlorophyll als weisser Spargel
- Spargel hat nur 18 kcal/100g, aber Beilagen können Kaloriengehalt stark erhöhen
NIcht nur lecker, sondern auch ziemlich gesund. Spargel überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch mit wertvollen Inhaltsstoffen. Ob grün oder weiss – beide Varianten liefern Vitamin E sowie die B-Vitamine B1 und B2 und sind reich an Kalium, Kalzium und Eisen. Zudem regt der hohe Gehalt an Nahrungsfasern die Verdauung an und bringt den Stoffwechsel nach den Wintermonaten wieder in Schwung.
Wo liegt der Unterschied?
Weisser Spargel wächst unter der Erde in sogenannten Hügelbeeten und wird gestochen. Da er kein Sonnenlicht abbekommt, bleibt er blass und entwickelt ein besonders mildes Aroma.
Grüner Spargel hingegen wächst oberirdisch und wird geschnitten. Durch das Sonnenlicht bildet er Chlorophyll, das ihm seine kräftige Farbe verleiht. Gleichzeitig enthält er mehr Vitamin C und Karotin – beides Antioxidantien, die die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen.
Der typische Spargelgeruch
Dass Spargel harntreibend wirkt, ist bekannt. Verantwortlich dafür ist unter anderem die schwefelhaltige Aminosäure Asparaginsäure. Sie sorgt auch für den charakteristischen Geruch des Urins nach dem Verzehr. Wer zu Nierensteinen oder Gicht neigt, sollte Spargel in Massen geniessen und ausreichend trinken, da die entwässernde Wirkung die Konzentration bestimmter Stoffe im Blut erhöhen kann.
Leicht – bis die Sauce kommt
Mit nur rund 18 kcal pro 100 Gramm ist Spargel an sich ein echtes Leichtgewicht. Eine Portion von 300 bis 400 Gramm bleibt damit angenehm kalorienarm. Zur Kalorienfalle werden Spargelgerichte allerdings oft erst durch klassische Beilagen wie Sauce Hollandaise, zerlassene Butter oder Käse.
Dabei geht es auch leichter: Als Salat, mit magerem Rohschinken oder einer frischen Vinaigrette bleibt Spargel ein unkomplizierter Genuss.
Damit auch Figurbewusste die Spargelsaison voll auskosten können, haben wir einige Ideen zusammengestellt, die eine leichtere Alternative zur klassischen Sauce Hollandaise bieten.
|Spargeln (400 g)
|kcal
|Mit Sauce Hollandaise (1dl)
|310
|Mit Mayonnaise (1 Esslöffel)
|206
|als Spargelsalat mit Rohschinkenstreifen und Balsamicodressing, 210g
|200
|In wenig Butter geschwenkt mit Kräutersalz (2 KL)
|170
|Mit Rohschinken (30g)
|165
|Mit Spargeln mit Vinaigrette-Sauce (leichte Variante mit Bouillon)
|102
Zur Spargelzeit muss dieser Klassiker unbedingt her: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren.
Zur Spargelzeit muss dieser Klassiker unbedingt her: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren.
So funktionierts: Surfen Sie auf BLICK eBalance, wo Sie den Link zum Portal finden. Nach der Anmeldung bestimmen Sie Ihr Wunschgewicht und erhalten sofort ein persönliches Programm. Im Online-Tagebuch etwa tragen Sie alle Mahlzeiten und sportlichen Betätigungen ein. Praktisch: Die Kalorienangaben für Esswaren und fertige Menüs sind schon programmiert. Zudem finden Sie auf der Site Tipps zu Fitness und Ernährung, können Experten Fragen stellen oder im Forum mit anderen Abspeck-Willigen diskutieren.
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