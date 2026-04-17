Morgens darf es gern schnell gehen – aber auf Genuss, Gesundheit und Saisonales wollen wir trotzdem nicht verzichten. Mit frischem Brot, zartem Spargel, Ei und knusprigem Speck entsteht im Handumdrehen ein köstliches Toastie. Das perfekte Rezept für einen frühlingshaften Zmorge, das Herz und Gaumen erfreut.