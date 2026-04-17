Morgens darf es gern schnell gehen – aber auf Genuss, Gesundheit und Saisonales wollen wir trotzdem nicht verzichten. Mit frischem Brot, zartem Spargel, Ei und knusprigem Speck entsteht im Handumdrehen ein köstliches Toastie. Das perfekte Rezept für einen frühlingshaften Zmorge, das Herz und Gaumen erfreut.
Toasties beidseitig toasten.
Mayonnaise auf die Brotscheiben streichen.
Die Spitzen der Spargeln im kochenden Wasser ca. 5 Minuten bissfest kochen.
Speck knusprig anbraten.
Spiegeleier in der Pfanne braten.
4 Brotscheiben mit Salat, Tomaten, Speck und Spargeln belegen und das gebratene Spiegelei obendrauf legen. Mit zweiter Brotscheibe decken und sofort servieren.
Mit frischen Sprossen und etwas Mayonnaise anrichten.