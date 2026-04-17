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Frühlingsküche Toasties mit Spargel und Ei zum Frühstück

Publiziert: 14:55 Uhr
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Aktualisiert: 14:59 Uhr

Morgens darf es gern schnell gehen – aber auf Genuss, Gesundheit und Saisonales wollen wir trotzdem nicht verzichten. Mit frischem Brot, zartem Spargel, Ei und knusprigem Speck entsteht im Handumdrehen ein köstliches Toastie. Das perfekte Rezept für einen frühlingshaften Zmorge, das Herz und Gaumen erfreut.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
8Toast-Scheiben (runde Toasties eignen sich seh gut!)
200 ggrüne Spargel
4 - 8Specktranchen
4 Eier
60 gMayonnaise
2Tomaten
Nach GeschmackSalat, Rucola, frische Kräuter
Zubereitung
Schritt 1/7
Foto: Getty Images

Toasties beidseitig toasten.

Schritt 2/7

Mayonnaise auf die Brotscheiben streichen.

Schritt 3/7

Die Spitzen der Spargeln im kochenden Wasser ca. 5 Minuten bissfest kochen.

Schritt 4/7

Speck knusprig anbraten. 

Schritt 5/7

Spiegeleier in der Pfanne braten. 

Schritt 6/7

4 Brotscheiben mit Salat, Tomaten, Speck und Spargeln belegen und das gebratene Spiegelei obendrauf legen. Mit zweiter Brotscheibe decken und sofort servieren.

Schritt 7/7

Mit frischen Sprossen und etwas Mayonnaise anrichten.

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