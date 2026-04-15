Spargel ist nicht nur lecker. Die Vitamine A, C und E sowie mehrere B-Vitamine sind im Spargel reichlich vorhanden. Eine Delikatesse in der Frühlingszeit ist das Spargelrisotto mit grünem Spargel. Hier unser Rezept zum Nachkochen.
Gemüsebouillon in einem Topf aufkochen.
Spargeln waschen, schälen und unteren Drittel abschneiden. Die Spitzen vorsichtig abschneiden und beiseitelegen. Rest in mittelgrosse Stücke schneiden.
Spargeln im Gemüsebouillon für ca. 2 Minuten kochen lassen. Vorsichtig mit einer Kelle aus dem Wasser heben und zurseite legen.
Zwiebel fein hacken, in einer Pfanne mit Butter dünsten, bis die Farbe goldig-hellbraun ist.
Spargel dazugeben und 2–3 Minuten andünsten. Spargel-Spitzen aus der Pfanne herausnehmen.
In einer grossen tiefen Pfanne etwas Butter mit Olivenöl mischen, Zwiebel und Spargel aus der Pfanne dazugeben. Reis beigeben, unter Rühren dünsten, bis er glasig ist.
Wein dazugiessen und ausdampfen lassen.
Bouillon unter Rühren nach und nach dazugeben, sodass der Reis immer knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist.
Risotto ca. 15 - 20 Min. unter ständigen Rühren köcheln. Achten Sie darauf, dass der Reis al dente ist.
Noch etwas Butter darunterrühren, damit das Risotto cremig wird.
Mit frischem Parmesan vermischen, Spargelspitzen auf dem Risotto verteilen, mit Pfeffer und Petersilie abschmecken.