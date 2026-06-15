Wenn die Temperaturen steigen und die Hitze kaum noch nachlässt, kommt unser Körper schnell an seine Grenzen. Müdigkeit, Kreislaufprobleme oder Dehydrierung sind typische Folgen. Doch die richtige Ernährung kann helfen, besser durch Hitzetage zu kommen.

Diese Lebensmittel kühlen den Körper an heissen Tagen

Diese Lebensmittel kühlen den Körper an heissen Tagen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ernährung erleichtert Hitzetage: Wasserreiche Lebensmittel wie Wassermelone oder Spinat helfen

Elektrolytreiche Nahrung, etwa Bananen und Milchprodukte, stabilisiert Flüssigkeitshaushalt

Leichte Mahlzeiten wie Salate und Obstsalat entlasten den Körper deutlich

Blick Lifestyle

Was wir im Sommer essen, kann entscheidend sein, um hohe Temperaturen besser zu verkraften, aber wer nun falsch denkt: Kalte Speisen kühlen nur kurzfristig.

Auch wenn Glace, eiskalte Getränke oder Smoothies verlockend sind: Sie sorgen nur kurzfristig für ein frisches Gefühl im Mund. Die Körperkerntemperatur beeinflussen sie kaum.

Der Körper reguliert seine Temperatur selbst – vor allem durch Schwitzen. Erst bei starker Hitze oder Flüssigkeitsmangel gerät dieses System aus dem Gleichgewicht.

Wasserreiche Lebensmittel sind der Schlüssel

Wichtiger als die Temperatur der Speisen ist ihr Inhalt.

Lebensmittel mit hohem Wasseranteil helfen dem Körper, ausreichend hydriert zu bleiben. Dazu gehören etwa:

Wassermelone

Gurken

Erdbeeren

Orangen und Grapefruit

Trauben

Sellerie

Spinat

Diese Lebensmittel unterstützen den Körper dabei, den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten.

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Elektrolyte helfen zusätzlich

Bei hohen Temperaturen verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe.

Lebensmittel wie Bananen, Avocado, Spinat oder Milchprodukte liefern wichtige Elektrolyte, die helfen, den Wasserhaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Leichte Mahlzeiten entlasten den Körper

Im Sommer ist der Appetit oft kleiner – und genau das kann ein Vorteil sein. Leichte Gerichte sind jetzt ideal, weil sie den Körper weniger belasten.

Geeignet sind zum Beispiel:

Salate mit Gemüse, Protein und gesunden Fetten

kalte Sandwiches mit frischen Zutaten

Wraps mit Hummus und Gemüse

frische Obstsalate

Hitze bleibt eine Herausforderung – aber Ernährung hilft

Die richtige Ernährung ersetzt keine klassischen Hitzeschutzmassnahmen wie Schatten, leichte Kleidung oder genügend Trinken. Sie kann den Körper aber spürbar entlasten und das Wohlbefinden an heissen Tagen verbessern.

Wer bewusst isst, hat bessere Chancen, selbst extreme Sommertage gut zu überstehen.

Onet Gotowanie ist die Food-Rubrik von Onet.pl, die wie Blick.ch zur Mediengruppe Ringier gehört.