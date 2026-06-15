DE
FR
Abonnieren

Ernährung bei Hitze
Diese Lebensmittel kühlen den Körper an heissen Tagen

Wenn die Temperaturen steigen und die Hitze kaum noch nachlässt, kommt unser Körper schnell an seine Grenzen. Müdigkeit, Kreislaufprobleme oder Dehydrierung sind typische Folgen. Doch die richtige Ernährung kann helfen, besser durch Hitzetage zu kommen.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Mit einem grossen Stück Wassermelone macht man an heissen Tagen schon mal ziemlich viel richtig.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ernährung erleichtert Hitzetage: Wasserreiche Lebensmittel wie Wassermelone oder Spinat helfen
  • Elektrolytreiche Nahrung, etwa Bananen und Milchprodukte, stabilisiert Flüssigkeitshaushalt
  • Leichte Mahlzeiten wie Salate und Obstsalat entlasten den Körper deutlich
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Was wir im Sommer essen, kann entscheidend sein, um hohe Temperaturen besser zu verkraften, aber wer nun falsch denkt: Kalte Speisen kühlen nur kurzfristig.
Auch wenn Glace, eiskalte Getränke oder Smoothies verlockend sind: Sie sorgen nur kurzfristig für ein frisches Gefühl im Mund. Die Körperkerntemperatur beeinflussen sie kaum.

Der Körper reguliert seine Temperatur selbst – vor allem durch Schwitzen. Erst bei starker Hitze oder Flüssigkeitsmangel gerät dieses System aus dem Gleichgewicht.

Wasserreiche Lebensmittel sind der Schlüssel

Wichtiger als die Temperatur der Speisen ist ihr Inhalt.

Lebensmittel mit hohem Wasseranteil helfen dem Körper, ausreichend hydriert zu bleiben. Dazu gehören etwa:

  • Wassermelone
  • Gurken
  • Erdbeeren
  • Orangen und Grapefruit
  • Trauben
  • Sellerie
  • Spinat

Diese Lebensmittel unterstützen den Körper dabei, den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google

So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen.

So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen.

Als bevorzugte Quelle hinzufügen

Elektrolyte helfen zusätzlich

Bei hohen Temperaturen verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe.

Lebensmittel wie Bananen, Avocado, Spinat oder Milchprodukte liefern wichtige Elektrolyte, die helfen, den Wasserhaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Leichte Mahlzeiten entlasten den Körper

Im Sommer ist der Appetit oft kleiner – und genau das kann ein Vorteil sein. Leichte Gerichte sind jetzt ideal, weil sie den Körper weniger belasten.

Geeignet sind zum Beispiel:

  • Salate mit Gemüse, Protein und gesunden Fetten
  • kalte Sandwiches mit frischen Zutaten
  • Wraps mit Hummus und Gemüse
  • frische Obstsalate

Hitze bleibt eine Herausforderung – aber Ernährung hilft

Die richtige Ernährung ersetzt keine klassischen Hitzeschutzmassnahmen wie Schatten, leichte Kleidung oder genügend Trinken. Sie kann den Körper aber spürbar entlasten und das Wohlbefinden an heissen Tagen verbessern.

Wer bewusst isst, hat bessere Chancen, selbst extreme Sommertage gut zu überstehen.

Onet Gotowanie ist die Food-Rubrik von Onet.pl, die wie Blick.ch zur Mediengruppe Ringier gehört.

Mehr zu Gesundheitsthemen
Bündner Arzt entdeckt Sparpotenzial von Hunderten Millionen
Bündner Arzt macht Entdeckung
Krebsmedikament seit Jahren zu oft gespritzt
Jetzt kommen Abnehmpillen auch in die Schweiz – das musst du wissen
Zahlt die Krankenkasse?
Abnehmpille erreicht die Schweiz – das musst du wissen
Fleischfressender Horror-Wurm schockt die USA
Erster Fall seit Jahrzehnten
Fleischfressender Horror-Wurm schockt die USA
Demenz-Risiko beginnt viel früher
Von wegen Alten-Krankheit
Demenz-Risiko beginnt viel früher
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen