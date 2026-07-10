Klar, ein Apfel ist die gesündere Alternative zu einem zuckrigen Guetzli, ein Frucht-Smoothie besser als ein Schoggi-Gipfeli – aber trotzdem gibt es auch da ein Limit. Eins, das vor allem abends greift.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Früchte abends können Schlaf stören und Verdauungsprobleme verursachen

Zu viel Fruktose am Abend fördert Fettbildung und Gewichtszunahme

Zuckerarme Früchte wie Blaubeeren abends besser verdaulich

Schweizer Illustrierte

Zu viel Fett im Essen ist schlecht, zu viel Salz ist auch nicht gut, Zucker sowieso nicht. Und Früchte enthalten neben wichtigen Vitaminen, Enzymen und Ballaststoffen ja schliesslich auch eine nicht zu unterschätzende Menge Fruktose. Dieser Fruchtzucker gehört zu den Kohlenhydraten. Nimmt der Körper zu viel davon auf, kann das zu Müdigkeit, Durchblutungsstörungen und Verdauungsproblemen führen. Das macht uns besonders abends zu schaffen. Auf welche Snacks wir vor dem Ins-Bett-Gehen besser verzichten sollten und was wir da überhaupt noch essen dürfen, verraten wir euch jetzt.

1 Spät Früchte essen hält wach

Die Fruktose im Obst gehört zu den Einfachzuckern, die schnelle Energie schenken. Doch gerade abends oder kurz vorm Ins-Bett-Gehen hält uns zu viel Energie wach und lässt uns nicht schlafen.

2 Früchte verursachen abends Verdauungsbeschwerden

Der späte Fruchtverzehr hat ebenfalls Einfluss auf unsere Verdauung, die abends dann wieder hochfahren muss. Oft können die Vitaminbomben zur späten Stunde nicht mehr richtig verdaut werden, sodass sie im Dickdarm liegen bleiben. Dort gären sie und verursachen einen Blähbauch.

Wer einen empfindlichen Magen hat und zu Sodbrennen neigt, sollte abends erst recht kein zuckerreiches und säurehaltiges Obst essen, da es das Aufstossen der Magensäure begünstigt. Ein kleiner Spaziergang hingegen kurbelt die Verdauung an und sorgt für Linderung. Ausserdem sind Tees wie Kamille oder Pfefferminze bei Magen-Darm-Beschwerden ein altbewährtes Hausmittel. Sie wirken beruhigend und regen die Verdauung an.

3 Früchte am Abend können dick machen





Langfristig kann ein extremer Verzehr von zuckerhaltigen Fruchtsorten eine Gewichtszunahme begünstigen. Da unser Körper abends die gesamte Menge an Fruktose nicht mehr in Energie umwandeln können, werden die überschüssigen Kohlenhydrate in der Leber zu Fett verarbeitet. Dieses Fett gelangt wieder zurück in die Blutbahnen und lagert sich in unsere Zellen ein.

Diese Früchte bekommen einem am Abend

Das alles ist aber noch kein Grund, jetzt alle guten Vorsätze fallen zu lassen und sich stattdessen an der Chipspackung festzuhalten. Es gibt zuckerarme Sorten, die der Körper besser verdauen kann. Dazu gehören neben Grapefruits auch Blaubeeren, Himbeeren, Papaya oder Guaven. Stark zuckerhaltige Obstsorten wie Bananen, Mangos oder Ananas aber trotzdem lieber morgens ins Müsli schnetzeln oder tagsüber snacken – dann hat der Bauch abends Ruhe.