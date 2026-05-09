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Sorgt auch für angenehme Erfrischung
Das ist die kalorienärmste Glace-Sorte

Glace gehört zu einem perfekten Sommer dazu und kann ausserdem Teil einer bewussten Ernährung sein. Ein genauer Blick auf die einzelnen Sorten lohnt sich dabei.
Publiziert: 13:50 Uhr
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