DE
FR
Abonnieren

5 Ess-Tipps, die funktionieren
Veganuary 2026: Vegan ohne Drama in 5 Schritten

Der Veganuary lädt dich ein, im Januar auf tierische Produkte zu verzichten. Mit ein paar cleveren Tricks, fleischfreien Tagen, Pflanzendrinks und einfachen Rezeptideen gelingt der Einstieg überraschend leicht und lecker und nebenbei ganz ohne Drama:
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Mit ein paar neuen Rezepten lässt es sich im Veganuary wunderbar und mit gutem Gewissen schlemmen.
Foto: pixabay

Darum gehts

  • Der Veganuary motiviert im Januar zum Verzicht auf tierische Produkte
  • Kleine Schritte wie veganes Frühstück oder fleischfreie Tage erleichtern den Einstieg
  • 1-2 fleischfreie Tage pro Woche reichen, um Neues auszuprobieren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Bildschirmfoto 2024-10-30 um 12.41.38.png
Gunda BosselSEO-Redaktorin

Der Veganuary ist der Monat, in dem viele Menschen bewusst auf Fleisch, Milch und Co. verzichten. Keine Sorge: Niemand erwartet, dass du ab jetzt nur noch Tofu und Grünkohl isst oder komplizierte Speisen zubereitest. Es geht einfach auch mal darum, neue Rezepte auszuprobieren, damit Umwelt und Tiere zu schonen – und dich selbst ein bisschen zu überraschen. Schon kleine Schritte helfen dir, den Monat ganz einfach und ohne Einkaufsstress zu gestalten.

1

Frühstück pflanzlich starten

Starte den Tag mit Pflanzenmilch im Kaffee oder Müsli – Hafer, Soja oder Mandel schmecken super. Für mehr Abwechslung:

  • Veganer Joghurt mit frischem Obst
  • Nussmus oder Peanutbutter auf Vollkornbrot
  • Overnight Oats mit Hafermilch, Banane und Beeren
  • Belegte Brote mit Avocado, Bananen oder Tomaten
Wir würden meinen: Dies ist kein schlechter Ersatz fürs Salami-Sandwich oder den Käsetoast?
Foto: Unsplash

Extra Bonus: Dein Frühstück bleibt gemütlich, lecker und überraschend sättigend.

2

Fleischfreie Tage einlegen

Du musst nicht gleich alles aufgeben. Ein bis zwei fleischfreie Tage pro Woche reichen schon, um neue Lieblingsgerichte zu entdecken. Ideen:

  • Linsensuppe mit Karotten und Sellerie
  • Pasta mit Gemüse und Tomatensosse
  • Gemüse-Curry mit Kokosmilch
  • Veggie-Burger aus Bohnen oder Kichererbsen
Bei veganen Burgern schmeckt man bei all den Beilagen und Sossen oft keinen grossen Unterschied zum gewohnten Beef-Burger.
Foto: Unsplash

Tipp: Plane kleine, einfache Mahlzeiten – so bleibt der Einstieg stressfrei.

3

Snacks unkompliziert vegan machen

Naschen geht auch vegan – ohne dass du dir etwas verbietest. Probiere:

  • Nüsse und Trockenfrüchte
  • Vegane Müsliriegel
  • (Selbst gemachte) Gemüsechips oder Ofenkartoffelscheiben
  • Smoothies mit Hafer- oder Sojamilch

So bleibst du flexibel, satt und glücklich, auch zwischen den Mahlzeiten.

4

Milchprodukte clever ersetzen

Butter, Käse oder Joghurt lassen sich oft 1:1 durch vegane Alternativen ersetzen. Ideen:

  • Vegane Margarine statt Butter aufs Brot
  • pflanzlicher Käse auf Pizza oder über Nudeln
  • Soja- oder Haferjoghurt für Desserts, Smoothies oder Frühstück
  • vegane Sahne für Pasta oder Suppen
Der Kaffee oder das Müsli schmeckt mit Hafermilch auch sehr fein. Und auf Kuhmilch kann man so ganz einfach verzichten.
Foto: pixabay

Damit musst du nicht auf gewohnte Gerichte verzichten und entdeckst vielleicht sogar neue Lieblingsprodukte.

5

Neue Rezepte ausprobieren – unkompliziert und lecker

Kochen muss nicht kompliziert sein. Mit einfachen Ideen wird der Veganuary spannend:

  • Probiere One-Pot-Pasta-Rezepte: mit Gemüse gehen sie schnell und werden sehr cremig.
  • Ofenkartoffeln, mit normalen oder Süsskartoffeln: knusprig und comfort-food-tauglich, am feinsten mit einem Quark-Kräuter-Dip dazu.
  • Linsen-Curry mit Kokosmilch: mild oder würzig, lässt sich auch prima vorkochen.
  • Vegane Pizza mit Tomaten, Paprika, Gemüse und veganem Käse.
  • Bunte Buddha-Bowl mit Quinoa, Kichererbsen und Avocado.
  • Veganes Chili sin Carne, mit Bohnen: sättigend und einfach vorzubereiten.

Extra Tipp: Eine gute Einkaufsliste hilft, die Woche stressfrei zu gestalten. Vielleicht solltest du dir auch etwas Extra-Zeit für den Einkauf planen, um dich mit den neuen Produkten vertraut zu machen.

Einfach mal mitmachen

Beim Veganuary geht es nicht um Perfektion, sondern darum, Neues auszuprobieren. Schon kleine Schritte, wie ein veganes Frühstück, ein fleischfreier Tag oder ein neues Lieblingsrezept, machen den Monat leicht und du wirst überrascht sein, wie einfach und fein deine Ernährung auch ohne tierische Produkte sein kann. 

Mehr zu Veganismus in der Schweiz
Lagerküche muss wegen Zürcher Linken vegetarisch kochen
Walliser Beizerin irritiert
Wegen Zürcher Linken muss sie plötzlich vegi kochen
«Man merkt halt schon, dass es kein Fleisch ist»
3:20
Reportage
Vegi-Versuch in Armee
«Man merkt halt schon, dass es kein Fleisch ist»
«In der Schweiz gehört Fleisch auf den Tisch!»
Community
Vegi-Streit um Schulessen
«In der Schweiz gehört Fleisch auf den Tisch!»
«Was wir essen wollen, entscheiden wir selber!»
Community
Leser zur Vegi-Lagerküche
«Was wir essen wollen, entscheiden wir selber!»
Die Kleinen sollen in den Kitas vegetarisch essen
«Angriff auf die Freiheit!»
Bund empfiehlt Vegi-Kitas – SVP-Metzger Egger empört
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen