Veganuary 2026: Vegan ohne Drama in 5 Schritten

Der Veganuary lädt dich ein, im Januar auf tierische Produkte zu verzichten. Mit ein paar cleveren Tricks, fleischfreien Tagen, Pflanzendrinks und einfachen Rezeptideen gelingt der Einstieg überraschend leicht und lecker und nebenbei ganz ohne Drama:

Darum gehts Der Veganuary motiviert im Januar zum Verzicht auf tierische Produkte

Kleine Schritte wie veganes Frühstück oder fleischfreie Tage erleichtern den Einstieg

1-2 fleischfreie Tage pro Woche reichen, um Neues auszuprobieren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Der Veganuary ist der Monat, in dem viele Menschen bewusst auf Fleisch, Milch und Co. verzichten. Keine Sorge: Niemand erwartet, dass du ab jetzt nur noch Tofu und Grünkohl isst oder komplizierte Speisen zubereitest. Es geht einfach auch mal darum, neue Rezepte auszuprobieren, damit Umwelt und Tiere zu schonen – und dich selbst ein bisschen zu überraschen. Schon kleine Schritte helfen dir, den Monat ganz einfach und ohne Einkaufsstress zu gestalten.

1 Frühstück pflanzlich starten

Starte den Tag mit Pflanzenmilch im Kaffee oder Müsli – Hafer, Soja oder Mandel schmecken super. Für mehr Abwechslung:

Veganer Joghurt mit frischem Obst

Nussmus oder Peanutbutter auf Vollkornbrot

Overnight Oats mit Hafermilch, Banane und Beeren

Belegte Brote mit Avocado, Bananen oder Tomaten

Extra Bonus: Dein Frühstück bleibt gemütlich, lecker und überraschend sättigend.

2 Fleischfreie Tage einlegen

Du musst nicht gleich alles aufgeben. Ein bis zwei fleischfreie Tage pro Woche reichen schon, um neue Lieblingsgerichte zu entdecken. Ideen:

Linsensuppe mit Karotten und Sellerie

Pasta mit Gemüse und Tomatensosse

Gemüse-Curry mit Kokosmilch

Veggie-Burger aus Bohnen oder Kichererbsen

Tipp: Plane kleine, einfache Mahlzeiten – so bleibt der Einstieg stressfrei.

3 Snacks unkompliziert vegan machen

Naschen geht auch vegan – ohne dass du dir etwas verbietest. Probiere:

Nüsse und Trockenfrüchte

Vegane Müsliriegel

(Selbst gemachte) Gemüsechips oder Ofenkartoffelscheiben

Smoothies mit Hafer- oder Sojamilch

So bleibst du flexibel, satt und glücklich, auch zwischen den Mahlzeiten.

4 Milchprodukte clever ersetzen

Butter, Käse oder Joghurt lassen sich oft 1:1 durch vegane Alternativen ersetzen. Ideen:

Vegane Margarine statt Butter aufs Brot

pflanzlicher Käse auf Pizza oder über Nudeln

Soja- oder Haferjoghurt für Desserts, Smoothies oder Frühstück

vegane Sahne für Pasta oder Suppen

Damit musst du nicht auf gewohnte Gerichte verzichten und entdeckst vielleicht sogar neue Lieblingsprodukte.

5 Neue Rezepte ausprobieren – unkompliziert und lecker

Kochen muss nicht kompliziert sein. Mit einfachen Ideen wird der Veganuary spannend:

Probiere One-Pot-Pasta-Rezepte: mit Gemüse gehen sie schnell und werden sehr cremig.

Ofenkartoffeln, mit normalen oder Süsskartoffeln: knusprig und comfort-food-tauglich, am feinsten mit einem Quark-Kräuter-Dip dazu.

Linsen-Curry mit Kokosmilch: mild oder würzig, lässt sich auch prima vorkochen.

Vegane Pizza mit Tomaten, Paprika, Gemüse und veganem Käse.

Bunte Buddha-Bowl mit Quinoa, Kichererbsen und Avocado.

Veganes Chili sin Carne, mit Bohnen: sättigend und einfach vorzubereiten.

Extra Tipp: Eine gute Einkaufsliste hilft, die Woche stressfrei zu gestalten. Vielleicht solltest du dir auch etwas Extra-Zeit für den Einkauf planen, um dich mit den neuen Produkten vertraut zu machen.

Einfach mal mitmachen

Beim Veganuary geht es nicht um Perfektion, sondern darum, Neues auszuprobieren. Schon kleine Schritte, wie ein veganes Frühstück, ein fleischfreier Tag oder ein neues Lieblingsrezept, machen den Monat leicht und du wirst überrascht sein, wie einfach und fein deine Ernährung auch ohne tierische Produkte sein kann.