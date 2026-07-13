Selleriesaft ist vitaminreich und kann den Körper unterstützen, doch die Detox-Behauptungen sind umstritten. Fachleute sagen klar: Leber und Nieren entgiften von selbst – der Saft ist kein Wundermittel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selleriesaft wird als Wundermittel gefeiert, Experten widersprechen dieser Behauptung

Ein Glas enthält nur 50 Kalorien und viele Nährstoffe

Phthalide in Sellerie könnten den Blutdruck senken, aber keine Wunder bewirken

Gina Grace Zurbrügg

Selleriesaft gilt in den sozialen Medien als wahres Wundermittel. Er soll den Körper «entgiften», den Stoffwechsel ankurbeln und zahlreiche Beschwerden lindern. Doch was ist tatsächlich dran? Experten stellen klar: Sellerie ist zwar gesund und liefert viele wertvolle Nährstoffe – Wunder vollbringt er aber nicht. Als Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung kann Selleriesaft durchaus sinnvoll sein, ein gesunder Lebensstil lässt sich damit jedoch nicht ersetzen.

Darum ist Sellerie so gesund

Sellerie besteht zu 85 bis 95 Prozent aus Wasser und unterstützt so die Flüssigkeitsversorgung des Körpers. Gleichzeitig steckt er voller Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien.

Ein Glas Selleriesaft (300 Milliliter) enthält rund:

50 Kalorien

2 Gramm Eiweiss

9 Gramm Kohlenhydrate

5 Gramm Ballaststoffe

5 Gramm natürlichen Zucker

weniger als 1 Gramm Fett

Besonders reich ist Sellerie an Vitamin K, Folsäure, Kalium und Vitamin C.

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Kann Sellerie den Blutdruck senken?

Sellerie enthält sogenannte Phthalide – natürliche Pflanzenstoffe, die für seinen typischen Geschmack und Geruch verantwortlich sind. Studien deuten darauf hin, dass diese Stoffe die Blutgefässe entspannen könnten. Dadurch könnte sich ein erhöhter Blutdruck positiv beeinflussen lassen. Ausserdem wirken Vitamin C und Flavonoide als Antioxidantien und schützen die Zellen vor oxidativem Stress.

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Reinigt Selleriesaft wirklich den Körper?

Genau hier gehen die Meinungen auseinander. In den sozialen Medien wird Selleriesaft häufig als «Detox-Wunder» gefeiert. Wissenschaftliche Belege dafür fehlen jedoch. Ernährungsexpertin Amber Sommer sagt: «Unser Körper verfügt bereits über ein eigenes Entgiftungssystem. Leber und Nieren übernehmen diese Aufgabe. Selleriesaft kann eine gesunde Ernährung ergänzen, ist aber kein Wundermittel.»

Fachleute sind sich deshalb einig: Kein Getränk ersetzt eine ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung und genügend Schlaf. Selleriesaft kann ein gesunder Bestandteil des Speiseplans sein – mehr aber auch nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.