Eigentlich hat Guido Maria Kretschmer eine grosse Vorliebe für Süsses. Doch seit einem dramatischen medizinischen Vorfall im letzten Jahr, durch den er 10 Kilo an Gewicht verlor, übt sich der Designer im Verzicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Guido Maria Kretschmer (61) verlor 2025 durch Sepsis 10 Kilogramm Körpergewicht

Zur Gewichtserhaltung verzichtet er auf Süssigkeiten, vor allem abends

Er schwimmt täglich in der Nordsee und sammelt Müll am Strand

Sophie Ofer Redaktorin People

Nach einer lebensbedrohlichen Sepsis hat sich «Shopping Queen»-Star Guido Maria Kretschmer (61) eine klare Regel auferlegt: Auf Süsses will der 61-Jährige so gut es geht verzichten, vor allem abends.

Die 10 Kilo Gewicht, die er wegen einer Sepsis im vergangenen Sommer verlor, sollen nicht zurückkommen. Stattdessen will Kretschmer sein Gewicht halten, aus gesundheitlichen Gründen. Dass er sich dafür seine Lieblingsnaschereien verbieten muss, tut ihm besonders weh.

«Ich mag es einfach gerne, wenn es knuspert»

2025 erlitt Guido Maria Kretschmer eine Sepsis. Beim Spaziergang über eine Pferdewiese blieb er mit seiner Hand am Dorn einer Rose hängen. «Diese Blumen sind ja wie Krallen», erzählt der Designer damals. «Ich rief: ‹Aua!› Dachte, ‹ist da jetzt ein Stachel drin oder nicht?› Natürlich habe ich sofort eine antiseptische Creme draufgetan.» Doch es nützte nichts, Kretschmer musste in die Notaufnahme.

Nach der lebensbedrohlichen Blutvergiftung kämpfte Kretschmer tagelang in einer Klinik auf der Nordseeinsel Sylt (D) um seine Gesundheit; durch den Vorfall habe der Star-Designer 10 Kilogramm Gewicht verloren. Sein neues Gewicht wolle er nun unbedingt halten, verrät er «Bild», und verzichtet dafür auf «Süsskram».

Bislang sei es Kretschmer konsequent gelungen; seine Erfolgsformel: weniger naschen. «Vor allem esse ich abends keinen Süsskram mehr», so Kretschmer, obwohl er dafür eindeutig eine Schwäche habe. Kretschmer schwärmt von seinen Lieblingsleckereien: «Ich esse schon am Morgen gerne warme Brezeln mit Butter. Ich tunke auch gerne Croissants in meinen Kaffee.»

Ausserdem esse der Modedesigner gerne «Marmorkuchen, Torten und Frankfurterkranz.» Salziges, wie etwa Chips, gehörten nicht zu seinen Favoriten. Lieber habe er «saures Gummi-Zeug oder Schokolade mit Nuss und Schokocrossies. Ich mag es einfach gerne, wenn es knuspert!»

Neues Ritual mit dem Ehemann

Neben der Ernährungsumstellung wäre eigentlich auch mehr Bewegung angesagt, so Kretschmer. «Aber ich schaffe das zeitlich einfach nicht.» Stattdessen hat er mit seinem Ehemann Frank Mutters ein anderes, gesundheitsförderndes Ritual entwickelt: ein täglicher Sprung in die Nordsee.

Vor zwei Jahren habe er sich zum ersten Mal getraut, in der Nordsee zu baden. Heute gefalle ihm das «kribbelnde Wasser»; jeden Abend würde er mit Mutters eine Runde schwimmen. Die Routine nutzen sie auch, um der Umwelt etwas Gutes zu tun: «Wir haben immer Tüten dabei, um Müll am Strand aufzusammeln.»

«Bild» verrät Kretschmer, dass er zwar körperlich wieder auf der Höhe sei, er die Sepsis jedoch psychisch noch nicht ganz verarbeitet habe. Wenn ich mich irgendwo im Garten ratsche, werde ich gleich panisch, rufe ‹Frank!› Da kommt der Frank gleich mit Desinfektionsspray und antibiotischer Creme angelaufen.» Kretschmer hoffe, sein «Bakterien-Trauma» irgendwann überwinden zu können.



