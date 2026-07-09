Blaubeeren oder Bananen? Die kleinen Beeren halten den Blutzucker stabil, während Bananen Energie für Sportler liefern. Welche Frucht ist die richtige für dich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blaubeeren stabilisieren den Blutzucker, Bananen liefern schnelle Energie, je nach Bedarf.

Blaubeeren: 14,8 g Kohlenhydrate, Bananen: 22,8 g. Werte pro 100 g.

Kalorien: Banane 89 kcal, Blaubeeren 54 kcal pro 100 g.

Gina Grace Zurbrügg

Sie sehen beide gesund aus, schmecken süss und gehören für viele zum täglichen Speiseplan. Doch wenn es um Blutzucker und Energie geht, könnten Blaubeeren und Bananen kaum unterschiedlicher sein. Während die kleinen blauen Beeren den Blutzucker sanfter beeinflussen, liefern Bananen deutlich schneller Energie. Welche Frucht die bessere Wahl ist, hängt also davon ab, was der Körper gerade braucht.

Kleine Beeren mit grosser Wirkung

Wer seinen Blutzuckerspiegel möglichst stabil halten möchte, ist mit Blaubeeren gut beraten. Sie enthalten weniger Kohlenhydrate als Bananen und haben eine besonders niedrige glykämische Last. Blaubeeren liefern pro 100 Gramm rund 14,8 Gramm Kohlenhydrate und 2,4 Gramm Ballaststoffe. Die Ballaststoffe sorgen dafür, dass Zucker langsamer ins Blut gelangt und starke Blutzuckerschwankungen vermieden werden. Ihr weiterer Vorteil: Sie enthalten viel Vitamin C und Mangan. Beide Nährstoffe wirken als Antioxidantien und unterstützen den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.

Der schnelle Energielieferant

Die Banane hat einen anderen Trumpf: Sie liefert rasch verfügbare Energie. Mit 22,8 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm enthält sie deutlich mehr als Blaubeeren. Genau das macht sie für Sportler besonders interessant. Vor dem Training oder nach einer intensiven Belastung kann die Banane helfen, die Energiespeicher der Muskeln wieder aufzufüllen. Auch Vitamin B6 ist in der gelben Frucht reichlich enthalten. Dieses Vitamin spielt eine wichtige Rolle für das Nervensystem und den Energiestoffwechsel. Bananen enthalten zwar relativ viele Kohlenhydrate, können aber dank ihrer sättigenden Wirkung, wertvollen Nährstoffe und schnellen Energieversorgung trotzdem Teil einer ausgewogenen Ernährung zur Gewichtskontrolle sein.

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Was passiert mit dem Blutzucker?

Der Unterschied zeigt sich besonders bei der glykämischen Last (GL). Sie berücksichtigt nicht nur, wie schnell ein Lebensmittel den Blutzucker erhöht, sondern auch, wie viele Kohlenhydrate tatsächlich aufgenommen werden.

Blaubeeren: glykämischer Index (GI) 53, glykämische Last (GL) 4

Bananen: glykämischer Index (GI) 48, glykämische Last (GL) 10,1

Obwohl die Banane einen leicht niedrigeren glykämischen Index besitzt, fällt ihre glykämische Last höher aus. Der Grund ist die grössere Menge an Kohlenhydraten. Für Menschen mit Diabetes oder alle, die starke Blutzuckerschwankungen vermeiden möchten, sind Blaubeeren deshalb häufig die bessere Wahl.

Der clevere Trick bei Bananen

Die Banane muss deshalb keineswegs vom Speiseplan verschwinden. Wer ihre Energie nutzen möchte, kann sie einfach mit anderen Lebensmitteln kombinieren. Eine Portion Banane zusammen mit einer Eiweiss- oder Fettquelle, zum Beispiel Erdnussmus, Hüttenkäse oder Chiasamen, kann dafür sorgen, dass der Zucker langsamer aufgenommen wird.

Nährwerte pro 100 Gramm im Überblick

Kalorien

Banane: 89 kcal

Blaubeeren: 54 kcal

Banane: 89 kcal Blaubeeren: 54 kcal Kohlenhydrate

Banane: 22,8 g

Blaubeeren: 14,5 g

Banane: 22,8 g Blaubeeren: 14,5 g Ballaststoffe

Banane: 2,6 g

Blaubeeren: 2,4 g

Banane: 2,6 g Blaubeeren: 2,4 g Vitamin C

Banane: 8,7 mg

Blaubeeren: 9,7 mg

Banane: 8,7 mg Blaubeeren: 9,7 mg Vitamin B6

Banane: 0,36 mg

Blaubeeren: 0,05 mg

Banane: 0,36 mg Blaubeeren: 0,05 mg Mangan

Banane: 0,258 mg

Blaubeeren: 0,33 mg

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.



