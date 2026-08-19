Salzhaltige Speisen, ungesunde Fette und einfache Kohlenhydrate zum Znacht stören den natürlichen Blutdruckabfall während des Schlafs. Für Menschen mit Bluthochdruck ist zudem das «versteckte Salz» in Sossen, Ketchup oder Snacks besonders gefährlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jeder fünfte Erwachsene in der Schweiz leidet an gefährlichem Bluthochdruck

Natriumreiche, zuckerhaltige und fettreiche Speisen stören den nächtlichen Blutdruckabfall

Besonders durch abendliche Essgewohnheiten kann der Blutdruck beeinträchtigt werden

Blick Newsdesk

Bluthochdruck trägt zu Recht den Beinamen des stillen Killers und stellt eines der grössten Gesundheitsprobleme dar. Auch in der Schweiz. Jeder fünfte Erwachsene leidet darunter, oft ohne zu wissen, dass bereits abendliche Gewohnheiten und die Wahl der Speisen beim Znacht Auslöser für nächtliche Blutdruckspitzen und sogar für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt in den frühen Morgenstunden sein können.

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Ärzte und Kardiologen warnen davor, dass alles, was vor dem Schlafengehen eingenommen wird, einen direkten Einfluss auf die Funktion von Herz und Blutgefässen während der Nacht hat. Blick erklärt dir, was du am Abend unbedingt vermeiden solltest und welche cleveren Alternativen dein Herz schonen.

Diese Lebensmittel sorgen für nächtliche Hypertonie

Nachts, während wir schlafen, tritt der Körper in die Ruhephase ein – der Blutdruck sinkt dabei auf natürliche Weise um 10 bis 20 Prozent. Werden jedoch abends natriumreiche, fettreiche oder zuckerhaltige Lebensmittel verzehrt, wird dieser natürliche Mechanismus gestört.

Flüssigkeitsansammlungen im Körper und Verdauungsbeschwerden zwingen das Herz zu stärkerer Pumpleistung, was im Schlaf zu einem enormen Druck auf die Blutgefässe führt. Daher kann es im Schlaf zu Bluthochdruck kommen, der sogenannten nächtlichen Hypertonie. Personen mit Bluthochdruck sollten abends folgende Lebensmittel meiden:

Gepökelte Fleischwaren und Fleischprodukte wie Salami, Cervelats, Speck, Rinderfilet und Pasteten. Sie sind wahre «Natriumbomben». Salz führt zu einer schnellen Wassereinlagerung im Körper, erhöht das Blutvolumen und lässt den Blutdruck stark ansteigen.

Konserven und Fertigsuppen: Obwohl sie eine schnelle und einfache Wahl fürs Abendessen zu sein scheinen, enthalten Dosengemüse, Thunfisch in Pflanzenöl und Instantsuppen aus dem Beutel grosse Mengen an verstecktem Salz und künstlichen Konservierungsstoffen.

Vollfettkäse und schwere Milchprodukte: Gereifte, salzige Käsesorten, Rahm und Hüttenkäse enthalten viel gesättigte Fettsäuren und Salz, was die Verdauung erschwert und eine zusätzliche Belastung für das Herz-Kreislauf-System darstellt.

Frittiertes und Fast Food: Pizza, Gebäck, Pommes frites und frittierte Speisen benötigen einen langen Verdauungsprozess. Der Körper pumpt viel Blut in den Verdauungstrakt, was zu Blutdruckschwankungen und unruhigem Schlaf führen kann.

Süssigkeiten, Weissbrot und Limonaden: Einfache Kohlenhydrate lassen den Insulin- und Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Studien zeigen, dass übermässiger Zuckerkonsum langfristig die Arterien versteift und den Blutdruck direkt erhöht.

Alkohol und ein Glas Bier oder Wein: Viele glauben zwar, ein Glas Alkohol wirke entspannend, doch das Gegenteil ist der Fall. Alkohol erweitert zwar zunächst die Blutgefässe, führt aber im Laufe der Nacht zu deren plötzlichen Verengungen, was in den frühen Morgenstunden gefährliche Blutdruckspitzen verursacht.

Besonderes Augenmerk sollte laut Kardiologen auf dem sogenannten «versteckten Salz» liegen. Es findet sich in industriell hergestellten Sossen, Ketchup, Snacks und sogar in im Laden gekauftem Weissbrot und Gebäck vom Bäcker.

Joghurt oder Vollkornbrot sind eine gute Wahl

Weniger Salz zu essen, bedeutet nicht, dass das Abendessen langweilig und geschmacklos sein muss. Der Schlüssel liegt in leichten, kalium- und magnesiumreichen Speisen – Mineralstoffe, die auf natürliche Weise helfen, überschüssiges Natrium auszuscheiden und die Blutgefässe zu erweitern, berichtet das polnische Gesundheitsportal Onet. Eine ausgezeichnete Wahl für das Abendessen besteht aus:

Gemüse: Frische Salate mit etwas Olivenöl, gedämpftem Broccoli, Zucchini, Spinat oder Gurke.

Frische Salate mit etwas Olivenöl, gedämpftem Broccoli, Zucchini, Spinat oder Gurke. Mageres Eiweiss: Grilliertes Poulet, Truthahn sowie magerer Fisch (zum Beispiel Seehecht oder Forelle).

Grilliertes Poulet, Truthahn sowie magerer Fisch (zum Beispiel Seehecht oder Forelle). Fettarme Milchprodukte: junger fettarmer Käse, eine Tasse fettarmes Joghurt oder Kefir.

junger fettarmer Käse, eine Tasse fettarmes Joghurt oder Kefir. Komplexe Kohlenhydrate: eine kleine Portion Vollkornreis, Quinoa oder eine Scheibe Vollkornbrot mit Körnern.

Goldene Regeln für einen stabilen Blutdruck während der Nacht Die Drei-Stunden-Regel: Mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen zu Abend essen, damit der Magen genügend Zeit hat, die Nahrung zu verarbeiten. Salzkonsum begrenzen: Die tägliche Salzzufuhr sollte 5 Gramm nicht überschreiten. Das entspricht einem Teelöffel pro Tag, einschliesslich des Salzes in Fertigprodukten. Verwende anstelle von Salz Kräuter wie Basilikum, Oregano, Knoblauchpulver oder Zitronensaft. Trinke ausreichend Wasser: Flüssigkeitsmangel führt zu einer Verdickung des Blutes und einem Blutdruckanstieg. Trinke eine Stunde vor dem Schlafengehen ein Glas lauwarmes Wasser. Messe deinen Blutdruck regelmässig: ein Blutdrucktagebuch morgens und abends führen, um zu sehen, wie sich bestimmte Lebensmittel auf den Körper auswirken. Die Drei-Stunden-Regel: Mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen zu Abend essen, damit der Magen genügend Zeit hat, die Nahrung zu verarbeiten. Salzkonsum begrenzen: Die tägliche Salzzufuhr sollte 5 Gramm nicht überschreiten. Das entspricht einem Teelöffel pro Tag, einschliesslich des Salzes in Fertigprodukten. Verwende anstelle von Salz Kräuter wie Basilikum, Oregano, Knoblauchpulver oder Zitronensaft. Trinke ausreichend Wasser: Flüssigkeitsmangel führt zu einer Verdickung des Blutes und einem Blutdruckanstieg. Trinke eine Stunde vor dem Schlafengehen ein Glas lauwarmes Wasser. Messe deinen Blutdruck regelmässig: ein Blutdrucktagebuch morgens und abends führen, um zu sehen, wie sich bestimmte Lebensmittel auf den Körper auswirken. Mehr

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.