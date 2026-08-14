Viele fürchten sich vor Zucker, Fett und rotem Fleisch. Doch eine grosse Studie zeigt: Der wahre Ernährungs-Killer ist ein anderer. Weltweit sterben Millionen, weil sie von den richtigen Dingen zu wenig essen – auch in der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine grosse Studie zeigt: 2023 starben weltweit über 4 Millionen Menschen durch schlechte Ernährung.

Zu wenig Nüsse, Vollkorn und Gemüse erhöhen das Herzsterblichkeitsrisiko massiv.

Die Schweizer Bevölkerung isst fast doppelt so viel Salz wie empfohlen.

Jana Giger Redaktorin Service

Ein fettiger Burger oder ein zuckriger Donut schaden unserem Körper. Wer gesund leben will, verzichtet deshalb oft auf Junkfood und Süssigkeiten. Das ist vernünftig, aber nur die halbe Wahrheit. Eine grosse Untersuchung, die im Frühling 2026 im renommierten Fachjournal «Nature Medicine» erschien, zeigt: Viele Menschen essen sich unbemerkt krank.

Das internationale Forschungsteam um Min Seo Kim vom Massachusetts General Hospital in Boston (USA) hat Daten aus 204 Ländern ausgewertet. Das Ergebnis: Im Jahr 2023 starben weltweit über vier Millionen Menschen an koronaren Herzkrankheiten. Der Hauptgrund war eine schlechte Ernährung.

Auffällig bei den Ergebnissen ist, dass nicht bloss das Zuviel krank macht, sondern vor allem das Zuwenig.

Haupttreiber für Herztod

Ein Haupttreiber für Herzsterblichkeit ist das Fehlen von Nüssen, Samen, Vollkornprodukten, Früchten und Gemüse in der Ernährung. Genau diese Nahrungsmittel liefern entscheidende Schutzstoffe, die das Herzrisiko effektiv senken.

Gleichzeitig betonen die Forschenden, wie schädlich ein hoher Natriumgehalt für die Herzgesundheit ist. Die Salz-Falle lauert vor allem in verarbeitetem Fleisch, Fertigprodukten wie Tiefkühlpizza und salzigen Snacks.

4200 Tote in der Schweiz

Laut den Studiendaten starben 2023 in der Schweiz rund 4200 Menschen an den Folgen dieser Ernährungsfehler. Besonders problematisch ist der Salzkonsum. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation sollte man täglich nicht mehr als fünf Gramm Salz essen. Schweizerinnen und Schweizer liegen mit 8,7 Gramm pro Tag deutlich über dieser Empfehlung.

Wie schnell diese Grenze erreicht ist, zeigt der Blick auf die Nährwerttabelle: 5 Gramm Salz stecken bereits in einer einzigen Fertigpizza, einem Block Fetakäse oder 100 Gramm Bündnerfleisch. Wer nicht aktiv darauf achtet, hat das Tageslimit schnell überschritten.

So isst du dein Herz gesund

Es reicht also nicht, nur auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten. Wichtig ist, dass mehr vom Richtigen auf dem Teller landet. Die wichtigsten Tipps im Überblick:

Vollkorn statt Weissmehl: Egal, ob Brot, Pasta oder Reis – die Vollkorn-Variante liefert wichtige Ballaststoffe, die unsere Blutgefässe von innen sauber und elastisch halten.

Egal, ob Brot, Pasta oder Reis – die Vollkorn-Variante liefert wichtige Ballaststoffe, die unsere Blutgefässe von innen sauber und elastisch halten. Nüsse snacken: Eine Handvoll Walnüsse oder Mandeln am Tag senkt das Herzrisiko drastisch. Perfekt als Snack für zwischendurch.

Eine Handvoll Walnüsse oder Mandeln am Tag senkt das Herzrisiko drastisch. Perfekt als Snack für zwischendurch. Die Salz-Falle meiden: Salz enthält zwar den wichtigen Mineralstoff Natrium, doch zu viel davon kann der Gesundheit schaden. Würze stattdessen mit Kräutern.

Salz enthält zwar den wichtigen Mineralstoff Natrium, doch zu viel davon kann der Gesundheit schaden. Würze stattdessen mit Kräutern. Farbig essen: Vitamine und Antioxidantien aus Früchten und Gemüse schützen das Herz.