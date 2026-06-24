Stress gehört für viele zum Alltag. Doch Psychologen sagen, dass schon kleine positive Momente das Nervensystem beruhigen und für mehr Gelassenheit sorgen können – wenn wir sie bewusst wahrnehmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sogenannte Glimmers beruhigen das Nervensystem, reduzieren Stress und fördern Wohlbefinden

Tiktok machte das Konzept bekannt – es basiert auf der Polyvagaltheorie

Die Wärme der Sonne, ein Regenbogen oder die Natur können Lichtblicke sein

Jana Giger Redaktorin Service

Du verpasst den Zug, öffnest im Büro das Postfach mit 70 ungelesenen Mails und streitest dich am Abend mit deiner Partnerin: Im Alltag jagt ein Stressmoment oft den anderen. Das führt dazu, dass das Nervensystem auf Hochtouren läuft, der Puls rast und der Körper ständig im Kampf-oder-Flucht-Modus ist.

Doch es gibt ein psychologisches Gegenmittel: sogenannte Glimmers. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie Hoffnungsschimmer oder Lichtblicke.

Während ein klassischer Trigger Angst und Stress auslöst, bewirkt ein Glimmer das Gegenteil. Er ist ein Mini-Retter im Alltag, der unserem Gehirn Sicherheit und Ruhe signalisiert und ein Gefühl der Freude oder Geborgenheit auslösen kann.

Ruhenerv aktivieren

Der Begriff wurde von der US-amerikanischen Therapeutin Deb Dana geprägt und ging durch ein Tiktok-Video der Psychologin Dr. Justine Grosso viral. Ursprünglich basiert das Konzept auf der sogenannten Polyvagaltheorie des US-amerikanischen Wissenschaftlers Stephen Porges.

Die Theorie besagt, dass unser Nervensystem ständig zwischen Stress- und Ruhezustand wechselt, je nachdem, ob wir unsere Umgebung als sicher oder bedrohlich wahrnehmen.

Wenn du einen Hoffnungsschimmer bewusst wahrnimmst, aktiviert dein Vagusnerv den Parasympathikus – unseren körpereigenen Ruhenerv. Sobald er aktiviert wird, sinkt der Blutdruck, das Herz schlägt ruhiger und der Körper findet zurück ins Gleichgewicht.

Online-Selbsthilfe-Training gegen Stress santé24 bietet SWICA-Versicherten (Grund-/Zusatzversicherung) bei unterschiedlichen psychischen Symptomen wissenschaftlich geprüfte Online-Selbsthilfe-Trainings an. Das Stress-Training eignet sich für Sie, wenn Sie:

• unter Stress leiden oder sich sorgen, ein Burnout zu entwickeln.

• berufliche oder private Probleme belasten. Mit diesem Training lernen Sie:

• wie Stress entsteht und was Ihre persönlichen Auslöser sind.

• wie Sie Ihre Probleme lösen und sich besser entspannen können, damit unangenehme Gefühle/Gedanken Sie weniger belasten. Mehr Informationen rund ums Thema Stress-Training santé24 bietet SWICA-Versicherten (Grund-/Zusatzversicherung) bei unterschiedlichen psychischen Symptomen wissenschaftlich geprüfte Online-Selbsthilfe-Trainings an. Das Stress-Training eignet sich für Sie, wenn Sie:

• unter Stress leiden oder sich sorgen, ein Burnout zu entwickeln.

• berufliche oder private Probleme belasten. Mit diesem Training lernen Sie:

• wie Stress entsteht und was Ihre persönlichen Auslöser sind.

• wie Sie Ihre Probleme lösen und sich besser entspannen können, damit unangenehme Gefühle/Gedanken Sie weniger belasten. Mehr Informationen rund ums Thema Stress-Training

Die perfekte Tasse Kaffee

Ein paar Beispiele für Hoffnungsschimmer im Alltag:

Die Wärme der Sonne spüren

Der Geruch von frisch gemähtem Gras

Einen Regenbogen sehen

Sonnenlicht glitzert auf dem Wasser

Den Duft von Lavendel oder einem anderen entspannenden Duft wahrnehmen

Einen Hund oder eine Katze streicheln

In der Natur sein

Ein Fremder lächelt dich auf der Strasse an

Die perfekte Tasse Kaffee

Es geht also darum, dass wir unser Nervensystem aktiv beruhigen können, wenn wir lernen, diese Lichtblicke wahrzunehmen. Doch wie gelingt das im hektischen Alltag? Da unser Gehirn evolutionär darauf getrimmt ist, negative Dinge, also Gefahren, sofort zu erkennen, übersehen wir die Lichtblicke oft. Mit diesen Übungen werden sie zur Gewohnheit:

Halte deine Lichtblicke schriftlich fest, indem du jeden Abend in der Notiz-App auf deinem Smartphone kurz aufschreibst, was dich heute zum Lächeln gebracht hat. Überlege, was dir als Kind ein Gefühl von Geborgenheit gegeben hat. Eine schwere Kuscheldecke? Ein bestimmtes Lied? Hol dir dieses Gefühl als Erwachsener zurück. Wenn du gestresst bist, schliesse deine Augen und denke an einen geliebten Menschen, bei dem du vollkommen entspannen kannst. Rufe die Person kurz an oder schicke ihr eine Nachricht.