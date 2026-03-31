Auf Tiktok wird behauptet: Für ein erfülltes Leben brauchen wir nur sieben Freundschaften. Von der Kindheitsfreundin bis zum witzigen Seelenverwandten. Wir erklären die Theorie, die derzeit viral geht, und warum sie eher Inspiration als strikte Regel ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hashtag #7friendstheory auf TikTok mit Millionen Aufrufen seit Start 2026

Theorie: Sieben Freundschaftstypen reichen für ein erfülltes soziales Leben

Experten warnen: Qualität der Freundschaften zählt mehr als starre Kategorien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Lifestyle

Enge Beziehungen sind entscheidend für unser mentales Wohlbefinden und Glück. Sie verbessern unsere Stimmung, reduzieren Stress und wirken sich positiv auf Körper und Psyche aus. Ein Treffen mit der besten Freundin, bei dem man Sorgen teilen, lachen oder einfach nur zuhören kann, ist oft wertvoller als eine Stunde Therapie. Freundschaften schenken uns emotionale Stabilität, Rückhalt und ein Gefühl der Sicherheit. In einer Welt, in der soziale Medien oft nur oberflächliche Kontakte fördern, erinnern uns echte Freunde daran, wie wichtig Nähe, Vertrauen und Beständigkeit sind.

Die Theorie der sieben Freunde

Der Hashtag #7friendstheory startete auf TikTok und erreichte innerhalb kurzer Zeit Millionen Aufrufe. Die Theorie besagt: Sieben unterschiedliche Freundschaftstypen genügen, um unser soziales Leben zu bereichern und uns die Perspektiven zu liefern, die wir für ein erfülltes Leben brauchen.

Die sieben Typen:

1 Die Kindheitsfreundin

Diese Freundin kennt uns seit vielen Jahren, oft seit der Schulzeit. Wir teilen Erinnerungen an erste Lieben, peinliche Momente und wichtige Lebensentscheidungen. Streit oder Meinungsverschiedenheiten können die Beziehung nur stärken, denn die Verbindung basiert auf echtem Verständnis und Vertrauen. Hier können wir ohne Scham auf dem Sofa schlafen oder direkt aus dem Kühlschrank essen – wie bei einer zweiten Familie.

2 Der Freund, der uns zum Lachen bringt

Humor ist Balsam für die Seele. Dieser Freund bringt uns auch in stressigen oder ernsten Momenten zum Lachen, hilft, Sorgen zu vergessen, und vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit. Oft ist er auch derjenige, der selbst über sich selbst lachen kann und schwierige Situationen spielerisch entschärft. Solche Freundschaften tragen enorm zu emotionaler Balance und Wohlbefinden bei.

3 Der Freund, den man selten sieht, aber sofort wieder erreicht

Manchmal lebt eine Freundin oder ein Freund in einer anderen Stadt oder wir treffen uns nur selten. Trotzdem spürt man sofort die alte Verbundenheit. Die gemeinsame Zeit wird intensiv genutzt, ohne dass die Distanz die Freundschaft beeinträchtigt. Solche Freundschaften zeigen, dass Nähe nicht nur von physischer Anwesenheit abhängt, sondern von emotionaler Verbundenheit.

4 Der Freund, dem man alles erzählen kann

Echte Vertraute hören uns zu, ohne zu urteilen. Gedanken, Ängste und intime Details können geteilt werden, und man weiss, dass die Freundschaft auf Ehrlichkeit und Respekt basiert. Diese Art von Freundschaft entsteht oft über viele Jahre hinweg und bietet emotionale Sicherheit und Vertrauen, das kaum von äusseren Umständen erschüttert werden kann.

5 Der Freund wie ein Geschwisterteil

Manche Freundschaften sind so eng wie familiäre Bindungen. Hier können wir ehrlich sein, uns gegenseitig beraten und auch einmal kritisieren, ohne dass die Beziehung leidet. Gemeinsame Aktivitäten wie Shopping, Ausflüge oder einfach Plaudern stärken das Vertrauen und vermitteln das Gefühl, angenommen zu werden, so wie man ist.

Der Freund, dessen Abwesenheit und Streit unvorstellbar sind

Diese Freundschaft ist so stark, dass man sich ein Leben ohne diese Person kaum vorstellen kann. Sie prägt unsere Identität, begleitet uns durch wichtige Lebensabschnitte und ist ein stabiler Anker. Auch wenn es mal Konflikte gibt, bleibt die Verbindung bestehen – ein Zeichen für tiefe emotionale Bindung.

6 Der Freund, der unsere Beziehungsprobleme kennt

Manche Freunde sind diejenigen, denen wir alles anvertrauen, was unser Liebesleben betrifft – sowohl Freuden als auch Ärgernisse. Solche Freundschaften sind sensibel: Es ist wichtig, ihre Grenzen zu respektieren und nicht aus reiner Bequemlichkeit Informationen zu teilen, die sie nicht hören wollen. Die Balance zwischen Offenheit und Respekt ist hier entscheidend.

Experten warnen: Theorie nicht zu ernst nehmen

Psychologen weisen darauf hin, dass es nicht sinnvoll ist, Freundschaften nach einem festen Schema zu wählen. Beziehungen brauchen Gegenseitigkeit, Respekt und Zusammenarbeit. Wer Freundschaften nur nach einem Zweck oder einer bestimmten Kategorie auswählt, läuft Gefahr, die Wünsche und Bedürfnisse der anderen zu ignorieren. Stattdessen sollte man sich bewusst machen, warum und mit wem man Zeit verbringt und welche Menschen einen wirklich bereichern.

Inspiration statt strikte Regel

Die Theorie der sieben Freunde dient eher als Anregung, nicht als strikte Anleitung. Eine Person kann mehrere Typen abdecken, und Freundschaften lassen sich nicht in starre Kategorien pressen. Wichtig ist die Qualität der Beziehungen, nicht die Anzahl. Wer echte, tief gehende Freundschaften pflegt, erlebt emotionale Unterstützung, Freude und Stabilität, auch wenn es keine sieben unterschiedlichen Typen sind.

Der Trend erinnert uns vor allem daran, wie wertvoll unsere Freunde sind und dass wir ihnen Dankbarkeit zeigen sollten – für ihre Nähe, Unterstützung und für die Momente, die unser Leben bereichern.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.