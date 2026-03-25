Nicht nur die Anzahl der verbrannten Kalorien und die Intensität des Trainings sind entscheidend. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass bereits eine Stunde Bewegung wichtige gesundheitliche Vorteile bringen kann.

Um diese Uhrzeit solltest du am besten Sport machen

Um diese Uhrzeit solltest du am besten Sport machen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie zeigt, dass Sport treiben am Morgen gesünder ist als abends

Analyse von 14'500 Fitbit-Daten belegt Effekt unabhängig vom Trainingsumfang

Zwischen sieben und acht Uhr sinkt Risiko für Krankheiten bis 35 Prozent War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic

Jahrelang schien Bewegung das Wichtigste zu sein. Wissenschaftler gehen nun einen Schritt weiter: Nicht nur die Häufigkeit ist entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt ist wichtig. Die Analyse von Daten Tausender Personen zeigt einen deutlichen Vorteil von morgendlichem Training gegenüber abendlichem.

Die auf der Jahrestagung des American College of Cardiology vorgestellte Studie umfasste 14'500 Teilnehmer des «All of Us»-Programms. Anstelle von Selbstauskünften analysierten die Forscher tatsächliche Daten von Fitbit-Armbändern, die Aktivität und Herzfrequenz minutengenau aufzeichneten.

Ein überraschendes Ergebnis

Jede Aktivität, die mindestens 15 Minuten dauerte, wurde berücksichtigt – von zügigen Spaziergängen bis hin zu gründlicher Hausarbeit. So entstand eines der objektivsten Bilder von täglicher Bewegung und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit. Das Ergebnis? Menschen, die morgens Sport trieben, waren deutlich gesünder als diejenigen, die abends trainierten.

Der beste Zeitpunkt zum Trainieren

Den grössten gesundheitlichen Nutzen erzielte man durch körperliche Aktivität zwischen sieben und acht Uhr morgens. Zu dieser Zeit reagiert der Körper am besten auf körperliche Betätigung. Die Unterschiede waren signifikant:

35 Prozent geringeres Risiko für Fettleibigkeit

31 Prozent geringeres Risiko für koronare Herzkrankheit

30 Prozent geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes

18 Prozent weniger Fälle von Bluthochdruck

21 Prozent niedrigerer Anteil des «schlechten» LDL-Cholesterins, das zur Bildung von Ablagerungen in den Gefässen beiträgt

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Wichtig ist, dass dieser Effekt unabhängig vom gesamten Trainingsumfang bestehen blieb. Bei zwei Personen, die die gleiche Menge an Kalorien verbrannten, war diejenige, die morgens Sport trieb, statistisch gesehen gesünder.

Gründe für positive Effekte sind der Wissenschaft noch unbekannt

Obwohl der Zusammenhang klar ist, betonen Forscher, dass es noch nicht möglich ist, eine direkte Ursache zu bestimmen. Es ist möglich, dass morgendliches Training besser mit dem zirkadianen Rhythmus des Körpers übereinstimmt. Dieser ist auch als innere Uhr des Körpers bekannt.

Der Stoffwechsel arbeitet morgens effizienter, was die Fettverbrennung fördert und den Blutzuckerspiegel reguliert. Auch Gewohnheiten spielen eine Rolle. Wer morgens aktiv ist, ernährt sich tendenziell gesünder, nascht abends seltener und schläft besser. Experten betonen jedoch, dass vor allem eines wichtig ist: Regelmässigkeit. Selbst wenn nur abends Zeit für Sport vorhanden ist, lohnt sich die Bewegung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.