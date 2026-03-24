Der Rettungsring in der Körpermitte hält sich hartnäckig? Tja, da hilft nur eins: Bananen essen. Glaubt ihr nicht? Wir haben drei schlagende Argumente, die für Bananen als Bauchweg-Bombe sprechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bananen helfen laut Experten, Bauchfett zu reduzieren und die Gesundheit zu fördern

Sie verbessern die Darmflora, stoppen Heisshunger und unterstützen das Training

1–2 Bananen täglich reichen aus, um Fettabbau und Stoffwechsel anzukurbeln War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Habt ihr für diesen Sommer Vorsätze gefasst? Aber will die Speckrolle einfach nicht verschwinden? Was da hilft, ist entgegen aller Erwartungen mollig weich: Das süsse Zauberobst Banane nämlich lässt Bauchfett schmelzen. Dabei geht es aber im Übrigen nicht nur um die Optik. Speckröllchen in der Körpermitte können durchaus gefährlich sein. Lagert sich hier jahrelang Fett ab, arbeitet das wie ein eigenständiges Organ und produziert Hormone, die Entzündungsprozesse im Körper auslösen. Zudem kann Bauchfett schuld an hohem Blutdruck und schlechter Verdauung sein. Ihr solltet also Sport treiben oder – Achtung: ein bis zwei Bananen täglich essen, um abzunehmen. Warum?

1 Bananen liebkosen den Darm und stimmen die Darmflora milde

Will man Fettpölsterchen loswerden, ist eine gesunde und ausbalancierte Darmflora essenziell. Bananen besitzen die Superpower, gute Bakterien in unseren Magen einzuschleusen und die Darmflora so virtuos zu unterstützen. Sie pushen durch Vitalstoffe wie Kalium und Magnesium den Stoffwechsel und schenken uns durch ihre Ballaststoffzufuhr genug Energie, um fröhlich durch den Tag zu tänzeln.

2 Bananen stoppen Heisshungerattacken

Ihr leidet an Snack-Sucht? Bananen legen da ein kulinarisches Veto ein, denn sie liefern dem Körper einen hohen Magnesiumspiegel und hinterlassen gleichzeitig ein angenehmes Sättigungsgefühl im Magen. Das hält uns davon ab, unnötig mehr Kalorien zu verschlingen.

3 Bananen geben eurem Work-out einen Boost

Klar, von nichts kommt nichts. Für einen flachen Bauch ohne Fettpölsterchen muss neben einer ausgewogenen Ernährung bewusst trainiert werden. Gezielt nämlich. Um das Training effektiv zu unterstützen und möglichst schnell erste Veränderungen zu sehen. Tipp: am besten vor dem Sport eine Banane schälen, und danach gleich essen. Sie liegt nämlich nicht zu schwer im Magen und ist wegen ihres Zuckergehalts ein optimaler Energielieferant nach dem Work-out.