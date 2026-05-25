Auf der griechischen Insel Ikaria trinken viele Menschen täglich einen einfachen Kräutertee – und auffällig viele werden über 100 Jahre alt. Die Mischung aus drei Pflanzen gilt als Teil ihres Langlebigkeits-Geheimnisses.

Dieser Kräutertee aus Griechenland soll beim Altwerden helfen

Dieser Kräutertee aus Griechenland soll beim Altwerden helfen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auf Ikaria, einer griechischen Insel, trinken Hundertjährige täglich Kräutertee

Der Tee enthält Löwenzahn, Salbei und Rosmarin mit gesundheitlichen Vorteilen

Ein Teelöffel Kräuter, heisses Wasser, 5-7 Minuten ziehen, geniessen

Blick Lifestyle

In sogenannten «Blauen Zonen» leben auffallend viele Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Eine dieser Regionen ist die griechische Insel Ikaria. Neben der mediterranen Ernährung spielt dort auch ein ganz bestimmtes Getränk eine Rolle: ein Kräutertee, der täglich getrunken wird und als Geheimnis der Langlebigkeit gilt.

Das steckt im Tee der Hundertjährigen

Der sogenannte Langlebigkeitstee besteht aus drei einfachen Kräutern:

Löwenzahn

Salbei

Rosmarin

Diese Pflanzen wachsen entweder wild in der Natur, im eigenen Garten, oder sind problemlos im Handel erhältlich.

Die Bewohner von Ikaria sammeln viele Kräuter traditionell selbst, trocknen sie und nutzen sie das ganze Jahr über für Aufgüsse.

Warum diese Kräuter so besonders sind

Die Mischung gilt als besonders reich an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen. Ihnen werden unter anderem entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften zugeschrieben.

Der regelmässige Konsum als Tee soll den Körper unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden fördern – ein möglicher Baustein der hohen Lebenserwartung auf der Insel.

So wird der Tee zubereitet

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

1 Teelöffel der Kräutermischung pro Tasse

Mit heissem Wasser übergiessen

5 bis 7 Minuten ziehen lassen

Abseihen und warm geniessen

Mehr als nur ein Tee

Neben dieser Mischung trinken die Menschen auf Ikaria auch andere Kräutertees, die tief in der lokalen Tradition verwurzelt sind.

Besonders beliebt sind:

Kamille: beruhigend, unterstützt Schlaf und Verdauung.

Minze: hilft bei Magenbeschwerden und Krämpfen.

Weissdorn: wird traditionell für Herz und Kreislauf genutzt.

Oregano: reich an Antioxidantien, gut für die Verdauung.

Salbei: kann antioxidative Eigenschaften haben und wird auch in der Küche genutzt.

Ein Lebensstil statt Wundermittel

Der Langlebigkeits-Tee ist kein Zaubertrank – sondern Teil eines gesamten Lebensstils. Frische, lokale Ernährung, viel Bewegung und ein enger Bezug zur Natur prägen das Leben auf Ikaria.

Ob dieser Tee wirklich das Geheimnis für ein langes Leben ist, lässt sich nicht eindeutig sagen. Sicher ist aber: Die Kombination aus natürlichen Kräutern, Tradition und bewusster Ernährung macht ihn zu einem faszinierenden Bestandteil der griechischen «Blue Zone»-Kultur.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dobruchut.sk, dem slowakischen Online-Koch‑ und Food‑Portalteil des Nachrichtenportals Aktuality.sk welches zu Ringier gehört.