Biologen haben herausgefunden, dass milder Stress Zellen sowie Abwehrmechanismen stärkt und sogar die Gesundheitsspanne verlängern kann.

Warum Stress gut für uns sein kann

1/2 Die Forschenden setzten Fadenwürmer über die Nahrung Stress aus. Foto: Jachen Solinger, Biozentrum, Universität Basel

Darum gehts Milder Stress aktiviert zelluläre Reparaturmechanismen und fördert die Gesundheit im Alter

Stress löst Autophagie aus, ein Prozess zur Selbstreinigung und Erneuerung der Zellen

Stress gilt oft als Gesundheitsfeind Nummer eins – doch Wissenschaftler der Universität Basel entdeckten jetzt seine unerwartet positive Seite. Wer Körper und Zellen gelegentlich fordert, könnte im Alter gesünder bleiben. Denn milder Stress wirkt wie ein Trainingsreiz, der Reparaturprogramme anwirft und uns widerstandsfähiger macht. Diese fünf Punkte zeigen, warum ein bisschen Druck guttut – und wann es zu viel wird.

1 Fitnessprogramm für die Zellen

In Experimenten mit Fadenwürmern haben die Forschenden gezeigt: Bestimmte RNA-Moleküle in der Nahrung lösen milden Stress aus – und das aktiviert zelluläre Reparatur- und Wachstumsmechanismen, wie sie schreiben. Zellen brennen nicht mehr aus, sondern üben sich in Widerstandskraft.

2 Stress aktiviert die Zellreinigung

Der Körper nutzt Stresssignale, um Abfallprodukte und beschädigte Proteine auszusortieren – das nennt man Proteostase. Diese Prozesse verhindern, dass sich schädliche Klümpchen in Zellen bilden, was wiederum mit Alterung und Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson in Verbindung steht.

Wer jetzt aber hofft, dass die Forschenden eine Superfood-Liste mit den perfekten stressauslösenden RNA-Molekülen zusammengestellt haben, wird leider enttäuscht. Die Studie sagt nur, dass bestimmte RNA-Bausteine aus Nahrung diesen Effekt auslösen – bei Fadenwürmern. Bei Menschen ist das noch Grundlagenforschung, man weiss noch nicht, welche Nahrungsmittel so wirken.

3 «Gutes Stresslevel» aktiviert Autophagie

Autophagie ist ein Prozess, bei dem Zellen sich selbst reinigen und erneuern. Leichter Stress kann diese Selbstreinigung ankurbeln, beschädigte Zellbestandteile abbauen und die Zellfunktionalität aufrechterhalten.

4 Der Körper lernt, besser mit Belastung umzugehen

So wie ein Muskel durch Training stärker wird, reagiert der Organismus auf moderate Stressreize mit Anpassung: bessere Reparaturmechanismen, gesteigerte Widerstandskraft gegen Zellschädigung. Langfristig kann das zu einer verlängerten Gesundheitsspanne führen – also mehr Jahre mit guter Gesundheit statt nur eines längeren Lebens.

5 Der Schlüssel liegt im Mass

Wichtig: Zu viel Stress ist natürlich auch nicht gut. Chronischer, intensiver Stress überlastet das System und bringt Herz, Stoffwechsel und Nerven an ihre Grenzen. Die Forschung betont: Es geht um milde, kontrollierte Reize, nicht um Dauerbelastung.